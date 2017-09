576 CONDIVISI Condividi Tweet

È bufera sui nuovi spot del Buondì Motta. Una pubblicità “alla faccia di tutte le mamme scettiche”. La protagonista è una madre di famiglia che prepara la colazione in giardino alla figlia sorridente. Quando la bambina le chiede qualcosa di leggero e al tempo stesso goloso e invitante, la donna le spiega che non esiste una colazione così. “Possa un asteroide colpirmi se esiste”. Ed ecco il meteorite frantumarla in mille pezzi.

Non contenti, i creativi dell’agenzia Saatchi & Saatchi hanno alzato ulteriormente l’asticella. Cavalcando il registro pungente, ironico e sopra le righe del brand del gruppo Bauli, hanno realizzato una seconda pubblicità in cui diventa protagonista il padre. Una vera e propria famiglia di testardi: un asteroide “un po’ più infuocato” di quello che ha colpito la moglie, arriva preciso a punire lo scetticismo dell’uomo.

“La nuova campagna pubblicitaria è un ulteriore step che rafforza e dà continuità alla nostra comunicazione sul brand e sulla gamma Buondì, con un tono e un linguaggio che mescola leggerezza, umorismo e ironia”, ha spiegato Alberto Raselli, responsabile della comunicazione del gruppo. Ma non tutti la pensano così.

Gli spot del Buondì Motta nella bufera

Molti utenti hanno usato i social network per scagliarsi contro la campagna. “È orrenda, irreale”, scrive una mamma. “Far parlare con una frase così costruita la bambina e la madre incenerita da un asteroide non fa sorridere nessuno, anche se dotato di grande ironia”. Molti bambini, secondo i racconti riportati sulla pagina Facebook Bauli, sono rimasti colpiti dal finale “violento” e alcuni si sono messi anche a piangere.

Tra i molti commenti c’è anche chi ha apprezzato lo spot, ironico, dissacrante e coraggioso. Una boccata d’aria fresca rispetto alle solite famiglie perfette e felici delle pubblicità. Contro la campagna, si è schierata l’Aiart, l’associazione cattolica dei telespettatori, che ne ha segnalato il “cattivo gusto” all’Agcom e alla Rai. Non è la prima volta che uno spot suscita reazioni del genere. Basti pensare al “politicamente scorretto” delle pubblicità Vigorsol o alle diatribe sollevate recentemente dallo spot di Costa Crociere o da quello Rai contro la violenza sulle donne.