Tutto pronto per la seconda puntata: cosa succederà stasera a Sanremo 2018? Dopo uno scoppiettante esordio che ha permesso di totalizzare ben 11.603.000 telespettatori ed il 52,1% di share (il primo risultato sorprendente dopo quello di Bonolis nel 2005), il trio si prepara ad affrontare una nuova scaletta e i primi grattacapi.

Stasera a Sanremo: la puntata del 7 febbraio 2018

Innanzitutto come si è conclusa la vicenda di Ermal Meta e Fabrizio Moro a rischio squalifica? “Non si tratta di un plagio, l’autore è lo stesso e il regolamento prevede la possibilità di campionare o usare stralci di altri autori, per un totale non superiore al 30%“, ha assicurato il vice-direttore di Rai 1 Claudio Fasulo. Poche ore dopo, tuttavia, la rete ha rallentato i suoi passi: “In base agli elementi emersi, saranno fatte con l’ufficio legale della Rai ulteriori valutazioni”.

Al momento, dunque, i due cantanti potrebbero non esibirsi stasera.

Per sapere cosa ci aspetterà stasera a Sanremo, ecco gli ospiti in ordine di apparizione (e con relative canzoni in gara):

Le Vibrazioni (“Così sbagliato”)

Nina Zilli (“Senza appartenere”)

Diodato e Roy Paci (“Adesso”)

Elio e le Storie Tese (“Arrivedorci”)

Ornella Vanoni insieme a Bungaro e Pacifico (“Imparare ad amarsi”)

Red Canzian (“Ognuno ha il suo racconto”)

Ron (“Almeno pensami”)

Ermal Meta e Fabrizio Moro (“Non mi avete fatto niente”)

Annalisa (“Il mondo prima di te”)

Decibel (“Lettera dal Duca”).

Dopo ‘E tu’, arriva il secondo momento ‘nostalgia’:

Arriva poi il turno delle nuove proposte, tra cui troveremo: Lorenzo Baglioni (“Il congiuntivo”), Giulia Casieri (“Come stai”), Mirkoeilcane (“Stiamo tutti bene”) e Alice Caioli (“Specchi rotti”). Infine, alcune chicche: come ospiti internazionali il grande Sting, in compagnia di Shaggy con il brano Don’t make me wait; l’ex leader del Police eseguirà anche la bellissima Muoio per te, scritta da Zucchero in versione italiana.

Oltre lui vedremo anche Biagio Antonacci che, in un altro momento ‘amarcord’, canterà “Mille giorni di te e di me” con Baglioni. Preparate i fazzoletti!