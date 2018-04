0 CONDIVISI Condividi Tweet

Una statua di Fabrizio Frizzi sorgerà nella piazza centrale di San Giovanni Rotondo. La morte del conduttore televisivo, deceduto il 26 marzo scorso per un’emorragia celebrale, ha colpito molto i cittadini del paese pugliese. Così lo scultore di arte sacra, Michele Miglionico, nativo del luogo ma che vive e lavora a Taranto e Roma, ha deciso di dedicare al presentatore un’opera in bronzo che sarà posizionata accanto al parco “Padre Carmelo Durante”.

Una statua di Fabrizio Frizzi a San Giovanni Rotondo

Frizzi era un devoto di San Pio. Era stato in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo nel 1999 e poi nel 2008. Lì aveva incontrato e parlando con i figli spirituali del frate di Pietrelcina, come Luis Napolitano (miracolato da Padre Pio a 13 anni) e Antonio Marcucci. “Colpito dalla morte del noto conduttore televisivo – spiega Miglionico in un comunicato – ho deciso, assieme a un gruppo di suoi amici fidati, di formare un comitato per la statua in onore e memoria di Fabrizio”.

La presentazione dell’opera avverrà il 20 aprile a Taranto nell’auditorium della parrocchia del Santissimo Crocifisso. Il maestro d’arte Michele Miglionico, autore del progetto, è noto per numerose sculture. Tra le ultime la medaglia commemorativa coniata e commissionata recentemente dell’amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo per l’arrivo di Papa Francesco nella chiesa Santa Maria delle Grazie, dove visse Padre Pio.

Fabrizio Frizzi: moglie e figli in sua memoria

La statua in Puglia è soltanto l’ultima delle recenti iniziative realizzate in memoria del conduttore. Nelle scorse settimane, è stata lanciata una petizione per intitolare gli studi Dear di Roma al presentatore: era quello il centro di produzione della Rai in cui ha registrato L’Eredità fino agli ultimi giorni della sua vita. L’assemblea capitolina, invece, ha approvato all’unanimità una mozione per intitolare una strada a Fabrizio Frizzi nella zona Aventino-Giardino degli Aranci.