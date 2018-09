3 CONDIVISI Condividi Tweet

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini lasciano Temptation Island Vip 2 in anticipo rispetto ai tempi prestabiliti del programma. Non è bastata l’opera di convincimento di Simona Ventura, la 24enne toscana si è mostrata irremovibile al riguardo, soprattutto dopo i filmati che le sono stati mostrati sul conto del suo fidanzato.

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini lasciano Temptation Island Vip 2: le motivazioni della coppia

La seconda puntata di Temptation Island Vip 2 è andata in onda ieri sera e se ne son viste delle belle. Valeria Marini in forte crisi col suo Patrick, Sossio e Ursula che prendono sempre più le distanze e Andrea Zenga che comincia a non poterne più della gelosia della sua Alessandra. Ma la coppia su cui si è focalizzata la maggior parte dell’attenzione durante la seconda parte dello show è quella composta da Bettarini e la compagna Nicoletta.

La ragazza toscana ha visto qualcosa nei filmati che proprio non le è piaciuto: il compagno che balla a stretto contatto con la single Ausra Beleckaite, visibilmente attratto dalle curve della modella lituana. Nicoletta non ci sta e chiede subito un falò di confronto a cui, però, l’ex calciatore ha deciso di non partecipare. Simona ha consolato Nicoletta chiedendole di rifletterci e di non fare mosse avventate e giustificando il comportamento dell’ex marito dicendo che fa tutto parte del suo carattere provocatorio.

Nicoletta chiede il secondo falò: Bettarini spiega le sue motivazioni

La Larini è molto giovane, ma dimostra un carattere d’acciaio. È per questo motivo che chiede un secondo falò di confronto che stavolta Stefano non rifiuta. “Mi hai fatto schifo. Ti basta un cu*o per non capire più niente? Io non mi sono fatta avvicinare da nessuno, ti ho rispettato. Forse quello che deve crescere sei tu, non io“, ha urlato Nicoletta. Stefano, dal canto suo, si difende così: “È stata soltanto una reazione ai primi video dove ti ho visto parlare male di me e dicevi cosa non andava fra noi con gli sconosciuti“. Dopo i dovuti chiarimenti, alla fine la coppia ha deciso di uscire insieme dal programma: anche questa volta l’amore ha trionfato.