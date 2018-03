1 CONDIVISI Condividi Tweet

Nonostante il ripensamento di Stefano Bettarini, l’inviato speciale dell’Isola Dei Famosi sta riscontrando qualche problema di ‘apprezzamento’ per il modo in cui sta gestendo il suo ruolo televisivo: lo dimostra il servizio che mostra Stefano De Martino attaccato da Striscia La Notizia per una ‘disattenzione’.

Stefano De Martino attaccato da Striscia la Notizia

“Brilla il corallo honduregno. Prestazione stellare come i baci di Valeria: come lui nessuno prima. Bomber fuori mercato” ha commentato l’ex di Simona Ventura di recente, spezzando una lancia a favore del suo sostituto. Ma il TG satirico di Antonio Ricci non si lascia sfuggire niente, e nell’analisi del meglio e del peggio del piccolo schermo ha notato un errore da parte del ballerino di Amici durante una diretta dall’Honduras.

Ancora una volta, si parla di irregolarità di gara e di disattenzioni che potrebbero condizionare l’andamento del gioco. Il riferimento, in particolare, è alla sfida tra Alessia Mancini e Jonathan, gioco in cu l’ex Velina ha avuto la meglio ma, apparentemente, avrebbe tolto il braccio destro qualche secondo dopo il suo rivale, e per questo sarebbe riuscita a resistere di più.

Un dettaglio che, tuttavia, sarebbe stato ignorato dall’inviato, appellato da Ficarra e Picone come “l’arbitro più distratto del mondo”. Dopo il video di Stefano De Martino attaccato da Striscia La Notizia, l’opinione del pubblico sembra essersi spaccata ancora di più: c’è chi continua a non vederlo adatto al ruolo – ritrovandosi delle prime critiche di Bettarini – e chi, invece, continua a sostenerlo e a pensare che stia facendo un ottimo lavoro.

Le teorie degli spettatori: perché Striscia si concentra tanto sul programma?

Anzi, c’è di più: si sta diffondendo l’idea che il tg satirico stia prendendo troppo di mira il programma della Marcuzzi, e che lo stia facendo di proposito. Altri, invece, sono anche per la teoria che, di fatto, solleverebbe l’inviato dalla responsabilità di questi errori:

“Come se Stefano contasse qualcosa… L hanno visto l’auricolare? Stefano dice quello che gli viene detto, né più né meno”