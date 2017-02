0 CONDIVISI Condividi Tweet

Stefano De Martino conduttore? Stando alle ultime indiscrezioni dovremmo aspettare ancora un bel pò prima di vedere l’ex marito di Belen Rodriguez nei nuovi panni di mattatore tv su Canale Cinque. Il ballerino, da poco tornato da una vacanza da sogno alle Mauritius sarebbe stato informato, con grande rammarico suo e di Maria de Filippi, del congelamento da parte di Mediaset del suo prossimo show.

A rivelarlo è l’informatissimo Alberto Dandolo, che nella sua rubrica su Oggi scrive “Maria De Filippi gli ha comunicato che Ultima Fermata, il programma che avrebbe dovuto condurre in prima serata su Canale 5, è stato bloccato – scrive il giornalista – La ragione? Il costo eccessivo”.

Stefano De Martino conduttore nel crossover tra Uomini e Donne e C’è posta per te

Si sarebbe trattata di une vera e propria sfida per Stefano De Martino conduttore, che nel programma crossover tra Uomini e Donne e C’è posta per te, avrebbe dovuto raccontare le storie di alcune coppie in difficoltà. Solo al termine di ogni puntata, il pubblico sarebbe venuto a conoscenza del destino di queste coppie destinate a rimanere insieme o a lasciarsi.

“Ad ora, lo show è solo congelato – scrive Dandolo – Vedrà la luce il prossimo autunno? Ah, saperlo…”. Per il momento quindi ritroveremo De Martino nel serale di Amici, mentre per seguire le orme di Belen dovrà aspettare ancora qualche tempo.