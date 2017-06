469 CONDIVISI Condividi Tweet

Fine della diaspora: con l’annuncio del passaggio sulla rete ammiraglia e il nuovo stipendio di Fabio Fazio, la Rai ha scongiurato il pericolo che uno dei presentatori che, con i suoi show, riusciva ad accumulare più ascolti e introiti pubblicitari, andasse via.

Bufera sul nuovo stipendio di Fabio Fazio: ecco cos’hanno deciso

Per un po’, infatti, si è parlato di una serie di altre offerte – tra cui La7 – che il presentatore di Che Tempo Che Fa stava valutando. Il motivo sembrava essere proprio il famoso tetto dei compensi per i conduttori Rai, nell’ottica di una spending review. Dopo molte riflessioni e riunioni, tuttavia, il Cda di Viale Mazzini ha decretato che è più importante assicurarsi alte professionalità nell’azienda che mettere un limite alle spese.

La proposta di Mario Orfeo, nello specifico, è stato un accordo in esclusiva di quattro anni 32 puntate in Prime Time e su Rai Uno di Che Tempo Che Fa. In cambio, l’emittente nazionale ha annunciato che lo stipendio di Fabio Fazio, rimarrà quello di 2,2 milioni annui, che il presentatore già guadagnava prima. A questa somma – spiega l’Ansa- vanno poi sommate le voci legate alla produzione e al resto del cast del programma.

Se da una parte la notizia è stata annunciata con entusiasmo dal dg Orfeo (“Ringrazio il cda perché la presenza e la valorizzazione di Fabio Fazio nel palinsesto della Rai è un passaggio importante per il consolidamento della leadership della tv pubblica e per il rilancio dell’attrattività innovativa dell’azienda“), dall’altra non si può dire che sia stata una decisione gradità all’unanimità:

Il deputato del Pd Michele Anzaldi, segretario della vigilanza Rai, ad esempio dichiara, “Il rinnovo del contratto a Fazio per ben 4 anni, più della durata di questo e del prossimo Cda Rai, con un aumento di ben il 50% sul compenso, fino ad arrivare a quasi 12 milioni di euro totali, è un vero schiaffo agli italiani che fanno sacrifici e alla povertà, uno schiaffo che arriva da una piccolissima casta di intoccabili.È uno schiaffo al Parlamento che ha approvato una legge ora disattesa con il tetto a 240mila euro e alla commissione di Vigilanza, che ha approvato all’unanimità un parere con il quale permetteva alla Rai di emettere bond solo con l’impegno di applicare il tetto agli stipendi“.

La feroce critica di Anzaldi ai compensi del presentatore di Che Tempo Che Fa

“La presunta riduzione del 10% a tutti i compensi – continua Anzaldi – annunciata nei giorni scorsi, si è rivelata una incredibile presa in giro, di cui ora i consiglieri saranno chiamati a rispondere. È opportuno e urgente che la Corte dei Conti si occupi in maniera decisa di questa vicenda. Non si era mai visto che un Cda ben oltre la metà del proprio mandato, che scade tra un anno, rinnovi un contratto con raddoppio dei costi e una scadenza addirittura superiore anche al prossimo Consiglio. Presenterò un’interrogazione per chiedere massima trasparenza, a partire dalla quota che in questo maxi contratto è prevista per l’agente di Fazio“.