Sono tante le iniziative in onore dell’amatissimo presentatore che è venuto a mancare il 26 marzo: tra tutte, l’Assemblea Capitolina ha approvato all’unanimità la mozione per la strada intitolata a Fabrizio Frizzi a Roma. Un bellissimo gesto che tutto il pubblico, i suoi sostenitori, amici e parenti apprezzeranno moltissimo…!

Approvata la mozione per la strada intitolata a Fabrizio Frizzi: la potrete trovare a Roma

Era stata la lista civica Con Giorgia (Fratelli d’Italia) a proporre al sindaco Virginia Raggi e alla Giunta di omaggiare il celebre volto del piccolo schermo dedicandogli il nome di una delle vie della splendida capitale d’Italia localizzata nell’area dell’Aventino-Giardino degli Aranci.

Il commento di fronte ai 30 voti favorevoli dell’Assemblea Capitolina che hanno determinato l’approvazione della strada intitolata a Fabrizio Frizzi è stato riportato da RomaToday.it:

“Esprimiamo viva soddisfazione. La mozione ha ricevuto il voto favorevole di tutte le forze politiche e prevede di applicare la deroga ai dieci anni dalla scomparsa come previsto per le persone benemerite quale senza dubbio è stato Fabrizio Frizzi. Un grande uomo di spettacolo e ancor più un grande uomo di solidarietà al quale tutti i romani e gli italiani hanno tributato un enorme affetto in occasione della sua prematura scomparsa“. A parlare sono gli esponenti del partito Fabrizio Ghera, i consiglieri comunali Andrea De Priamo, Maurizio Politi, Francesco Figliomeni e Rachele Mussolini, tutti appartenenti alla lista civica ‘Con Giorgia’.

La dichiarazione di Gentiloni durante la cerimonia della camera ardente

C’era da aspettarsi il favore ‘politico’ di questo tipo di iniziative: con la sua onorata carriera in Rai e nell’immaginario televisivo italiano, Fabrizio Frizzi è stato il simbolo della buona educazione, del garbo, del sorriso sincero e contagioso. Come ha dichiarato il Primo Ministro Paolo Gentiloni: “Frizzi è stato un esempio per la Rai e per il paese“.

E adesso diventerà parte della toponimia di Roma.

