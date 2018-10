0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sembrava impossibile replicare l’ottima conduzione di Amadeus ( e chissà, a molti sembrerà difficile anche sostituire Flavio Insinna ad Affari Tuoi), eppure Gabriele Corsi c’è riuscito: il successo di Reazione a Catena 2018 è cresciuto lentamente, ma in modo assolutamente entusiasta.

Il successo di Reazione a Catena di Gabriele Corsi

Era una scommessa e la Rai l’ha vinta: il celebre quiz a premi culturale e ‘paroliere’ è riuscito a conquistare la vetta Auditel anche dopo l’addio del suo amatissimo timoniere. Al suo posto è arrivato l’attore romano, già parte del trio Medusa e attualmente impegnato come presentatore di B come Sabato insieme ad Andrea Delogu.

Il successo di Reazione a Catena si registra dai picchi che, quest’estate, ha raggiunto lo show: si parla di 30% di share e oltre 6.000.000 di spettatori. Altro che “intesa vincente”! Il presentatore, con il suo stile ‘all’avanguardia’, “garbato e colto“, è riuscito pian piano ad entrare nel cuore degli italiani.

Una grande soddisfazione per l’ex componente del trio: per chi non lo sapesse, i suoi esordi in TV sono da collegare proprio alla collaborazione con Furio Corsetti e Giorgio Maria Daviddi e a programmi televisivi come “Le Iene” e “Quelli che il calcio”. Prima di Reazione a Catena l’avevamo visto a ‘Take me out – esci con me’ su Real Time, e “Boss in incognito“ su Rai 3.

Vita privata e figli del presentatore romano: ecco cosa sappiamo di lui

Per chi invece si chiede com’è Gabriele Corsi come papà e cosa sappiamo della sua vita privata, eccovi serviti: sposao da 15 anni con Laura Pertici (giornalista de La Repubblica), l’attore romano (classe 71) ha due figli, Leonardo e Margherita – verso la quale pare sia paricolarmente “protettivo”: “Geloso è riduttivo – ha confessato qualche tempo fa – mi sento possessivo, vivo nel timore che mi citofonino a casa e mi dicano “Che scende Margherita?”