0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dal 21 giugno 2017 SuperQuark e Chi l’ha visto vanno in onda in contemporanea in prima serata. Stando ai palinsesti ufficiali, le nuove puntate del contenitore di divulgazione condotto da Piero Angela faranno la concorrenza alle scomparse del programma di Rai 3.

Una decisione che tantissimi spettatori hanno apertamente criticato sui social. È scoppiata una vera e propria protesta contro chi si occupa di organizzare la programmazione Rai. Un autentico suicidio secondo molti, perché non sembra una mossa strategica intelligente farsi concorrenza da soli.

“Il niente assoluto in tv il resto della settimana, poi il mercoledì SuperQuark, Buona la prima e Chi l’ha visto”, scrive un utente. C’è chi l’ha presa sul personale, scherzandoci su: “A casa mia è in corso una guerra perché mia madre vuole guardare Chi l’ha visto ed io SuperQuark”.

In realtà, la competizione diretta ha fatto bene in termini di ascolti. Rispetto all’esordio di un anno fa, SuperQuark è cresciuto di 400.000 spettatori e del 2% di share, per un totale di 3.028.000 spettatori pari al 15.7%. Chi l’ha visto invece ha raccolto davanti alla tv 2.010.000 spettatori per uno share dell’11.4%.

SuperQuark e Chi l’ha visto, suicidio Rai?

Per fortuna di #angelers e #chilhavisters, la programmazione andrà avanti così soltanto per il prossimo mercoledì. La decisione di Federica Sciarelli è di continuare con il suo programma. Ma, dopo un’intensa attività lavorativa, la giornalista ha pensato di prendersi una pausa e godersi i bellissimi paesaggi della Sicilia.

L’ultima diretta di questa edizione andrà in onda mercoledì 28 giugno. A seguire, come concordato da Stefano Coletta e la Rai, fino al 2 agosto saranno mandati in onda degli speciali in cui verranno resi noti al pubblico gli aggiornamenti di determinati casi ancora irrisolti. Per chi avesse perso l’uno o l’altro, entrambi i programmi sono disponibili su RaiPlay.

Chi è il genio dei palinsesti Rai che ha messo #chilhavisto e #Superquark nella stessa sera? — Michelabl (@MichelaBolic) 21 giugno 2017

Il niente assoluto in tv il resto della settimana,poi il mercoledì #Superquark #buonalaprima e #chilhavisto — Teresa (@_IamEponine) 21 giugno 2017

#Superquark la stessa sera di #chilhavisto è come quando da bambino ti chiedendo se vuoi bene più a mamma o a papà — DEmentalist (@cristina_cricca) 21 giugno 2017

comunque siamo matti a mettere #buonalaprima #chilhavisto e #Superquark IN UNA SERA SOLA — Matilde (@AbbeyLavigne99) 21 giugno 2017

Che poi si sa: gli spettatori di #chilhavisto sarebbero gli stessi di #Superquark se solo gli fosse data la possibilità di guardare entrambi — ellie (@anto_eve) 21 giugno 2017

Comunque è uno schifo che la rai debba fare concorrenza tra due degli ultimi programmi di servizio pubblico rimasti #chilhavisto #Superquark — Camilla Oblomova† (@Cami_o_LaNoia) 21 giugno 2017

Comunque a casa mia è in corso una guerra perché mia madre vuole guardare #chilhavisto ed io #SuperQuark. — Elle (@JaneElle800) 21 giugno 2017

"Ora spegnete la televisione e andate a fare una passeggiata " stasera #SuperQuark e domani tutti a #chilhavisto — olg-ah. (@varanasi_baby) 30 agosto 2016

Vi lascio al disagio di #chilhavisto io mi sparo #Superquark — Equus (@equuscavallo) 21 giugno 2017

#Superquark è uno di quei programmi che l'Italia non merita, ma di cui ha grandissimo bisogno. — Stefano Carluccio (@stefanocarlucc1) 21 giugno 2017