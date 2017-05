13 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la strage di Manchester, Susanna Reid si commuove in diretta tv. La conduttrice di Good Morning Britain, programma mattutino di ITV, era in onda al telefono con una madre che non ha più avuto notizie di sua figlia, la giovane Olivia. Con la voce rotta dal pianto pensando a tutte le famiglie delle vittime, la presentatrice non è riuscita a trattenere l’emozione.

Sul suo profilo Twitter ufficiale, Reid ha rilanciato l’appello della mamma di Olivia per tutte le persone scomparse. Come lei, oltre ai 22 morti, ci sono almeno 120 feriti e 12 dispersi. Ci sono anche bambini tra le vittime, la più piccola aveva otto anni. Erano tutte lì per il concerto di un idolo delle adolescenti: Ariana Grande dopo l’attentato si è detta “distrutta” e “senza parole” per quanto accaduto.

Susanna Reid si commuove in diretta su ITV

La pop star è un mito per le ragazze. Nata nel 1993, ha iniziato la carriera recitando in televisione. Al successo mondiale ci è arrivata tre anni fa con il brano Problem, hit da un miliardo di visualizzazioni su YouTube, cantata in coppia con Iggy Azalea. Le giovanissime impazziscono per lei. L’arena di Manchester era affollatissima di figli e di genitori: il suo tour doveva fare tappa anche in Italia.

“Posso solo immaginare l’agonia che i genitori stanno vivendo questa mattina”, ha detto la giornalista prima di fermarsi per l’emozione. “Il fatto che io sia sconvolta non aiuta nessuno”, ha aggiunto. “Riesco solo a immaginare quello che la gente prova oggi”. Sposata dal 1998 al 2014 con il giornalista sportivo Dominic Cotton, Reid è madre di tre figli.

Per l’Inghilterra è davvero un giorno triste. Si tratta del peggiore attacco terroristico su suolo britannico dal 7 luglio del 2005, quando a Londra quattro bombe piazzate su mezzi del trasporto pubblico uccisero 56 persone e ne ferirono 700.