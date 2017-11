589 CONDIVISI Condividi Tweet

Svaligiata la casa di Fausto Leali: tremendo lo sfogo che il cantante ha voluto condividere con i suoi fan dal suo profilo Facebook. E serratissime le discussioni sotto al suo post – in cui mostra le foto della sua casa messa a soqquadro.

“Torni a casa e ti accorgi di questo ….” inizia a scrivere il celebre autore di canzoni indimenticabili come Mi Manchi, A Chi e Ti Lascerò – 4 uomini slavi che ti distruggono una casa, la tua dimora dove dovresti sentirti protetto e ti sottraggono tutto quello che hai costruito negli anni … compresi tutti i miei premi e dischi d’oro vinti durante i miei anni di carriera.”

“Ti portano via tutto – si conclude l’adirato messaggio in seguito al brutto episodio che ha visto svaligiata la casa di Fausto Leali. L’amaro racconto arriva pochi giorni dopo il suo delicato intervento chirurgico. Il cantante 73enne, infatti, aveva da poco usato il suo profilo social per ringraziare – un po’ come il messaggio ufficiale di Fabrizio Frizzi dopo l’attacco d’ischemia – l’equipe medica che l’ha sostenuto e coloro che gli sono stati di sostegno:

Giorni difficili per il cantante di ‘Mi Manchi’: solo pochi giorni fa, il post sull’intervento che ha dovuto subire

“L’intervento è stato eseguito alla grande dal prof Pizzi e la sua straordinaria equipe, al policlinico di Monza per diverse ernie che non mi davano più tregua … ringrazio affettuosamente chi con amore fa questo lavoro e aiuta il prossimo a prescindere da chi sia….sto bene !!!! Abbraccio tutti e a presto con nuovi progetti… perché progettare mantiene giovani. Buona salute a tutti. Perché è la cosa più importante che ci sia”

Ecco il collage di foto che Leali ha voluto aggiungere al suo sfogo per mostrare ai lettori l’entità del danno che i ladri gli hanno causato: