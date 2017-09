1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il taglio del 30% a Bruno Vespa è la grande novità emersa dal Consiglio di amministrazione Rai del 5 settembre. Il dg Mario Orfeo e il conduttore di Porta a Porta, che quest’anno avrà i suoi appuntamenti serali di martedì, mercoledì e giovedì per lasciare il lunedì a Fabio Fazio, hanno trovato finalmente l’accordo.

Da un massimo di 1 milione e 930 mila euro si passa ora a 1 milione e 200 mila euro per 120 puntate, come l’anno scorso (meno 700 mila euro l’anno). Vespa, un’altra estate dedicata ai suoi vini, ha subito accettato.

L’altra grossa novità riguarda RaiNews. Su iniziativa di Carlo Freccero, l’intero Consiglio ha votato una proposta per Milena Gabanelli co-direttrice del canale all news con Antonio Di Bella. Sarebbe già pronta una squadra di circa 30-40 redattori. Dopo il passaggio di testimone a Report, Orfeo aveva definito Gabanelli “un patrimonio Rai”.

Secondo i beninformati, le trattative Orfeo-Gabanelli saranno serrate ma non si esclude un cordiale rifiuto della giornalista. Vespa è stato decisamente più diplomatico e aziendalista: “L’ho fatto in segno di solidarietà con i dirigenti Rai ai quali è stato imposto retroattivamente un forte taglio retributivo”, ha dichiarato. “L’ho fatto anche per dare un piccolo contributo alla serenità aziendale in un momento di forti polemiche, anche sulle retribuzioni”.

Oltre al taglio del 30% a Bruno Vespa c’è anche Fazio

Infine, il Cda ha dato via libera al contratto con Fabio Fazio ma con una riduzione. Ogni singola puntata in prima serata di Che tempo che fa passa da 450 mila euro a 410 mila. Un risparmio che la Rai calcola in 800 mila euro annui.