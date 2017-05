0 CONDIVISI Condividi Tweet

Striscia la Notizia ha consegnato il celebre Tapiro a Gabbani, ed il cantante lo ha accettato con quel suo sorriso rassicurante a metà tra l’attore comico Massimo Lopez e il conduttore Marco Columbro. Il motivo? Naturalmente il sesto posto all’Eurovision 2017 e la ‘gaffe’ (involontaria) con la BBC.

L’attitudine scherzosa, educata e bonaria dell’interprete di Occidentali’s Karma nel ricevere il sarcastico premio del programma di Antonio Ricci ha colpito ancora una volta il pubblico, che sul web si è schierato al suo fianco arrivando sia a criticare la consegna della statuetta che a consolarlo facendogli vedere le cose da un’altra prospettiva: “Prendilo come l’ennesimo premio conquistato. Per noi sei e rimarrai sempre il numero uno!”

Sotto la foto del Tapiro a Gabbani spunta un commento sull’Eurovision

Tra i vari interventi sulla pagina ufficiale di Francesco, però, ce n’è uno che totalizza più “Mi piace” di tutti e solo a leggerlo scalda il cuore di tutti i fan. A scriverlo è un ragazzo austriaco, che inizia così: “Cari Italiani, spero voi sappiate che la canzone di Francesco “Occidentali’s Karma” è un capolavoro e l’Europa non ha saputo riconoscere né la grandezza del pezzo né dell’artista”

Martin (questo il nome dell’utente che ha commentato sotto alla foto del Tapiro a Gabbani) continua poi dicendo che: “Io ho votato per lui tutte le volte che c’era da votare e, per me, è lui il vero vincitore dell’Eurovision 2017! Spero che non smettiate di partecipare all’Eurovision, dato che l’Italia manda sempre le migliori canzoni, ed io faccio il tifo per voi. Saluti dalla vostra vicina Austria!”

Il supporto per non aver vinto l’Eurofestival arriva anche dal Portogallo

A lui si accoda persino una ragazza del Portogallo, patria di Salvador Sobral, vincitore di questa edizione del contest europeo. Nel suo commento si legge innanzitutto lo stupore per il significato ‘satirico’ che si nasconde dietro il Tapiro di Striscia: “Oddio! Mi hanno appena detto cosa significa questa statuetta. Ma la tua canzone mi è rimasta in testa, così come a milioni di persone! La gente ha amato il tuo pezzo! Io lo sento ancora tutti i giorni. Congratulazioni, al di là di tutto!” Non c’è che dire: il nostro Francesco è sempre più amato, ogni giorno che passa. E a voi piace il suo ultimo pezzo?