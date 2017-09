0 CONDIVISI Condividi Tweet

Durante la puntata di Striscia La Notizia del 28 settembre, è stato consegnato l’ennesimo tapiro d’oro a Fiorello. Anzi, per la precisione tre! Ma cos’avrà fatto il presentatore per meritarsi questo famigerato riconoscimento?

Tapiro d’oro a Fiorello, anzi tre: lo showman batte il record degli ‘attapirati’, superando anche Belen

È Valerio Staffelli l’uomo delle statuette d’oro, ormai, sul piccolo schermo: ed infatti è stato proprio lui ad andare a Milano, intercettando l’artista siciliano al premio “È giornalismo” (dove l’anno scorso è stato premiato per l’Edicola Fiore ).

Quando i due si sono incontrati, Rosario Fiorello ha detto: «L’altro giorno guardavo Striscia la notizia, avete dato un Tapiro a Belén per la ‘ravanata’ della sorella sotto la doccia. La guardavo e poi ho pensato: ‘oh capperi, stanno dando un Tapiro a Belén, quindi adesso mi supera. Eh no, urgono Tapiri!’ Perché io al Tapiro voglio bene, ne ho anche messi parecchi all’asta”.

Ecco svelato il segreto: il tapiro d’oro a Fiorello è stato opportunamente richiesto da lui stesso! E Staffelli, per assicurarsi del fatto che il presentatore lo ‘meritasse’ realmente, gli ha fatto simulare lo stesso gesto condannato della sorella Rodriguez sotto la doccia.

Non contento, l’inviato di Striscia ha interpellato alcuni dei presenti per raccogliere altri motivi per ‘attapirare’ l’ex presentatore del Karaoke: alcuni hanno parlato della giacca indossata alla cerimonia, e altri hanno commentato “Perché è ‘il re dei para*uli’.

In questo modo, è Fiorello a detenere il primato dei Tapiri: la sua collezione torna a quota 25, e il suo record batte quello di Belen Rodriguez!

Dov’è finita l’Edicola Fiore di Rosario Fiorello?

Divertente e autoironico, il presentatore al momento è ‘orfano’ della sua Edicola Fiore e, per chi volesse seguirlo, ha trasferito la sua usanza mattiniera di commentare le notizie del giorno, sulle stories di Instagram: ecco il profilo ufficiale dove poterlo seguire.