Striscia la notizia va per consegnare un Tapiro d’Oro ad Alberto Angela e in cambio Valerio Staffelli riceve…un vassoio di dolci! Un altro irresistibile gesto del divulgatore più amato d’Italia. Ma perché la redazione del tg satirico ha voluto consegnargli la polemica statuetta?

Tapiro d’Oro ad Alberto Angela: la sua reazione

Il motivo dell’incursione del reporter Mediaset è da ricondurre, prevedibilmente, alla questione sulle Dolomiti bellunesi, un servizio all’interno del programma Le Meraviglie che ha lasciato scontenti molti spettatori, che lo hanno ‘accusato’ di aver prediletto solo la zona di Trento e Bolzano senza mostrare o tenere in considerazione la parte della catena montuosa (che ne costituisce anche la maggioranza) del Veneto.

Durante la consegna del Tapiro d’Oro ad Alberto Angela, il figlio di Piero ha così c commentato la vicenda: “Bisogna fare un programma in 77 giorni che copra tutta l’Italia, è ovvio che in questo poco tempo bisogna fare delle scelte logistiche e strategiche. Le Dolomiti è chiaro che non le puoi fare tutte. Noi abbiamo scelto un luogo per far vedere quanto sono belle, ma ce ne sono anche in Veneto, a Pordenone… nelle riprese si vedevano”.

Il gesto che Staffelli non si aspettava e la battuta sul suo essere ‘sex symbol’: ecco come ha risposto il divulgatore

Infine, tanto per confermare il suo innegabile charme e savoir faire, il mitico divulgatore ha preso in contropiede Valerio Staffelli con un dolce gesto: “Avevo preso per la redazione una piccola meraviglia, ma a questo punto la do a voi: sono delle sfogliatelle napoletane… Un ramoscello d’ulivo” ha riso, offrendogli questo ‘segno di pace’.

Il servizio si è chiuso con l’immancabile commento sullo status del divulgatore per il pubblico nazionale: “Lei è considerato un sex symbol, addirittura un’icona gay”. La risposta del giornalista è stata: “Io sorrido, ma rimango concentrato sul mio lavoro”.