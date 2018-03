127 CONDIVISI Condividi Tweet

I Telegatti tornano in televisione dopo dieci anni. Il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo è pronto a fare il suo rientro nel 2018 su Canale 5. A rivelarlo è stato Aldo Vitali, il direttore del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che creò il premio nel 1971 e lo mandò in onda la prima volta nel 1984. L’annuncio è stato fatto alla Fiera Internazionale dell’Editoria di Milano, dove erano presenti anche Michelle Hunziker, Pippo Baudo e Gerry Scotti. In quest’occasione, la giornalista Rosanna Mani ha presentato il libro “Telegatto. Storia del premio più amato dalle star”, che ripercorre i trent’anni della manifestazione.

Telegatti: ultima edizione nel 2008

“Sarà un’edizione innovativa e si svolgerà ad ottobre” ha detto Vitali. “Ce lo chiedevano i lettori, ce lo chiedevano le star, e finalmente possiamo rivelare che l’amata manifestazione si svolgerà nell’autunno di quest’anno a Milano con grandi ospiti”. I Telegatti sono andati ininterrottamente in onda fino al 2004. Dopo la sospensione del 2005, nel 2006 si erano allargati anche a cinema, musica e sport, spostandosi da Milano a Roma. L’ultima edizione risale al 2008, interrotti per motivi economici (secondo alcuni) da Pier Silvio Berlusconi.

Telegatti 2018: ad ottobre su Canale 5

“In questo decennio molte cose sono cambiate nella nostra tv, nelle nostre abitudini e nel nostro pubblico, che oggi è ancora più esteso grazie al web e ai social”, ha spiegato il direttore di Sorrisi. “Naturalmente la venticinquesima edizione dei Telegatti terrà conto anche di questo”. L’ultima edizione, quella del 2008, fu condotta da Pippo Baudo e Michelle Hunziker. La canzone Sorrisi is Magic, scritta dai La Bionda ed eseguita da Luca Jurman, è entrata nell’immaginario collettivo di un’intera generazione. Per la 25° edizione, Claudio Baglioni e Sanremo sono già tra i favoriti del pubblico. Il Gruppo Mondadori, attraverso la pagina Twitter ufficiale, ha lanciato la notizia.

È ufficiale: dopo dieci anni, tornano i #Telegatti. Aldo Vitali, direttore di @tvsorrisi, ha annunciato a @TempodiLibri che a metà ottobre ci sarà la nuova edizione del premio "più amato dalle star".#TdL18 pic.twitter.com/6yNFn2U7t4 — Gruppo Mondadori (@mondadori) 12 marzo 2018