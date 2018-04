3 CONDIVISI Condividi Tweet

All’alba di una nuova edizione del Grande Fratello 2018, Simona Ventura decide di confidarsi ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni e svelare il suo futuro lavorativo, che si da’ il caso potrebbe prevedere anche una chiacchieratissima edizione di Temptation Island Vip. Ve la immaginate?

La confessione di Simona Ventura su Temptation Island Vip

Un incarico del genere che risponderebbe idealmente alla richiesta del pubblico, che l’avrebbe voluta di nuovo al timone dell’Isola Dei Famosi, condotta invece da Alessia Marcuzzi – e conclusasi con la vittoria di Nino Formicola. A questo proposito, la presentatrice ed ex giudice di X Factor ha detto:

“Difficile. Ora penso solo ad Amici e a dare a Maria quel che merita. Le sarò grata tutta la vita perché, dopo che mi ero rotolata nel fango, è stata lei a darmi le opportunità più interessanti”.

Come molti sanno, infatti, SuperSimo è una delle coach del talent Mediaset, un ruolo per cui si sente tagliata e particolarmente motivata: “Per me e per i ragazzi è un’opportunità. (…) Io sono qui, una combattente, non mollo mai. E lo sanno bene i miei detrattori, terrorizzati dalla mia presenza”.

Riguardo invece la possibilità di vedere sul piccolo schermo Temptation Island Vip, la versione del reality su cui si vocifera ultimamente, ecco cos’ha dichiarato: “Sto valutando un progetto in cui sarei la prima donna in Italia, rivitalizzerei Fantastico in versione 2.0. Per quanto riguarda invece Temptation Island Vip, non è una trasmissione archiviata… anzi“.

La riflessione motivazionale della presentatrice

A prescindere dallo show, una cosa è certa: SuperSimo è pronta a far fuoco e fiamme. Ecco la sua riflessione sulle difficoltà passate: “A 30 anni ero piena di buoni propositi e pensavo che una donna potesse avere tutto. Invece a qualcosa devi rinunciare, qualcosa sul campo lo devi lasciare. Infatti il mio matrimonio è fallito e per anni è stato un lutto. Nessuno riuscirà ad annichilirmi (…) a meno che non imbraccino un fucile e mi abbattano fisicamente”.