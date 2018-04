623 CONDIVISI Condividi Tweet

Terence Hill con Nadia Toffa ha regalato un commovente pezzo di televisione ai fan dell’attore. Il Don Matteo del piccolo schermo è stato protagonista di un’intervista a Le Iene che è stata tuffo nel passato con il suo amico di una vita Bud Spencer. “Anche quando facevamo le scazzottate ci divertivamo. Era come tornare a scuola, diceva lui”, ha raccontato Terence. Il primo incontro con Bud fu nel 1967 per Dio perdona… io no!, quando il film di Giuseppe Colizzi si chiamava ancora Il cane, il gatto e la volpe. Fu allora che scattò la scintilla e Spencer inventò il celebre cazzotto “a martello” che li consacrò come una delle grandi coppie dello spaghetti western.

Terence Hill con Nadia Toffa a Le Iene

Il loro rapporto fu “casuale e magico”: “Quando entravo in scena con Bud mi trasformavo”, ha raccontato Hill, tornato al cinema in queste settimane con Il mio nome è Thomas. “Non abbiamo eredi, eravamo un’accoppiata perfetta. Ma non ci siamo mai detti ‘ti voglio bene’. Avrei voluto dirgli ‘Mi sei simpatico’”.

Terence e Bud si sono visti l’ultima volta nel 2014 per una spaghettata e no, loro non hanno mai litigato. Così come Hill ha confessato di non aver mai preso a botte qualcuno nella sua vita. “L’unica volta che ho fatto a botte – ha ammesso – avevo sei anni e mi ero ribellato a un altro bambino che mi chiamava ‘tedescaccio’”.

Terence Hill oggi: nuovo film e ricordo di Bud Spencer sempre vivo

L’attore ha raccontato che agli inizia studiava Lettere e Filosofia, “ma ho deciso di lasciare per dedicarmi a tempo pieno alla recitazione quando ho fatto Il Gattopardo”. Tra un aneddoto e l’altro, come la sua passione per Brigitte Bardot, Hill ha detto che una volta è svenuto dopo aver fumato un sigaro – è successo sul set di Dio perdona… io no! – e di non essere mai caduto da cavallo nei panni di Trinità, ma di avere fatto una caduta rovinosa dalla bicicletta mentre girava Don Matteo. Ma tra cavallo, moto e bici, Hill preferisce la barca a vela. L’intervista integrale è disponibile sul sito ufficiale Mediaset.