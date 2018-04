46 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre la nuova stagione di Don Matteo continua a totalizzare ascolti da capogiro (i primi dieci episodi hanno raggiunto ottimi risultati nei dati Auditel Rai) ed in attesa della puntata di giovedì 12 aprile, viene fuori da un’intervista che Terence Hill voleva una figlia. È raro sentirlo parlare della sua vita privata, ancor di più dei suoi desideri o – addirittura – dei suoi rimorsi. Quesot è uno dei piccoli casi in cui ha deciso di farlo…

Terence Hill voleva una figlia: la dichiarazione dell’attore di Don Matteo

Come molti sanno, la sua discendenza è fatta esclusivamente di uomini. Oggi, guardandosi indietro, l’attore si è reso conto di vivere una certa ‘mancanza’ nella sua vita: “Da giovane volevo solo maschi, per giocare a calcio e tutte quelle cose lì, oggi so che avrei desiderato tanto anche una figlia femmina“. Così si è sfogato con il settimanale Oggi.

Ecco la motivazione di questa malinconica riflessione sul fatto che Terence Hill voleva una figlia femmina: “Una con cui parlare di me, di lei, con cui discutere delle cose importanti della vita, come nel mio film, sotto un cielo di stelle“. Il suo sfogo ai microfoni della redazione della rivista continua con il suo nuovo film Il mio nome è Thomas, un progetto dedicato alla moglie, sua dolce metà da ben 51 anni. Il segreto della loro unione?

Il segreto della felicità nel matrimonio di Terence Hill

“Il mio segreto è chiederle consigli – racconta l’attore e regista del film prossimamente in uscita- Ci sono cose che devo decidere da solo, come se fare Don Matteo o lanciarmi in nuovi film. Però Il mio nome è Thomas non lo voleva produrre nessuno. Ci ho buttato dentro un bel po’ dei nostri soldi. Allora le ho chiesto il consiglio. Lei mi ha sorriso e ha detto ‘assolutamente sì. Do it!‘”.