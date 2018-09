0 CONDIVISI Condividi Tweet

Si è formato il nuovissimo casti di nuovi tronisti di Uomini & Donne, e una delle voci che sta impazzando in rete riguarda Teresa Langella rifatta o non rifattta: il nuovo volto del dating show di Maria De Filippi sta facendo già parlare di sé. Gli spettatori, infatti, stanno confrontando alcuni scatti della 26enne di Napoli – accessibili naturalmente grazie ai profili social su Facebook e Instagram.

Teresa Langella rifatta? Le foto in rete scatena il putiferio in rete

Il pubblico più attento ne avrà già riconosciuto il suadente viso mediterraneo: la futura regina del trono rosso era già approdata su Canale 5 come tentatrice dell’ultima edizione di Temptation Island, quella – per intenderci – con Lara Zorzetto e Micheal. La sua ‘mira’ era Andrea Celentano, compagno di Raffaella Lo Giudice, del quale molti hanno pensato che la frizzante cantante si fosse addirittura invaghita sentimentalmente.

Prima di guardare le foto che hanno fatto nascere il quesito “Teresa Langella rifatta?” continuiamo ad andare nel passato per capire chi è Teresa Langella: nel 2010, ad esempio, appena maggiorenne, era già apparsa a U&D come corteggiatrice di Leonardo Greco (che poi finì per scegliere Diletta Pagliano). Successivamete si dedicò ad Andrea Angelini, ma neanche quella volta ebbe successo.

Adesso che è tornata, alcuni suoi fan la sostengono e sperano insieme a lei che questa sia la volta giusta per trovare l’amore. Altri invece, non particolarmente amanti della cantante e del suo ritorno in veste di tronista, hanno cominciato a fare rumore sul web, al punto da far intervenire la stessa Langella.

La difesa della futura tronista di U&D

Ecco cos’ha detto in un video social: “Resistere a ciò che ci imprigiona, ai pregiudizi, ai giudizi affrettati, alla voglia di giudicare, a tuta la cattiveria che è in ognuno di voi e che chiede solo di esprimersi, alla voglia di arrendersi, al vittimismo, al bisogno di parlare di sé a discapito degli altri, alle mode, alle ambizioni malsane. Dai 18 ai 26 anni si cresce. Quelli però si chiamano cambiamenti naturali. Fatevene una ragione. A parte le tette che sono state rifatte anche male“.