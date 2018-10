0 CONDIVISI Condividi Tweet

Siamo giunti alla terza puntata di Pechino Express 2018, andata in onda proprio ieri. L’adventure-game di Rai 2 ha preso il volo con le sue avventure spericolate e i concorrenti che lottano per la vittoria. Come sempre, a fare da padrone di casa è Costantino Della Gherardesca.

Terza puntata di Pechino Express 2018: vincitori e quasi eliminati

Anche la puntata trasmessa ieri sera è stata ricca di sorprese e sfide da affrontare. La tappa si è svolta a Ouarzazate, città nordafricana famosa soprattutto perché una dei più importanti centri cinematografici del continente. È proprio per questo motivo che la prova principale voleva che i concorrenti si unissero in gruppi da quattro per riprodurre una scena de Il Figlio di Spartacus di Sergio Corbucci.

La seconda gara non è stata da meno: coppie mischiate e si va in giro per la città a cercare di convincere un uomo del posto a radersi barba e baffi. La cosa dura per poco: i concorrenti tornano presto alle composizioni originali. La puntata è stata vinta dalle Mannequin, mentre le Signore della Tv si sono salvate in calcio d’angolo, scansando l’imminente e quasi certa eliminazione.

Entra in gioco una nuova coppia: ecco da chi è composta

Chi sono le Sare? Semplicemente le nuove concorrenti del gioco di Rai 2. Si tratta della coppia formata da Sara Ventura e Sarah Balivo, entrambe sorelle minori delle ben più famose sorelle Simona e Caterina. Di queste ultime due conosciamo bene il carattere grintoso e caparbio ma, soprattutto, lo spirito d’avventura. Viene da domandarsi se in questo caso buon sangue non mente e non resta, quindi, che scoprire se è così anche per le più piccole di casa. Intanto l’adventure-game continua il suo percorso in Africa, nell’attesa della quarta puntata che andrà in onda mercoledì prossimo.