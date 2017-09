369 CONDIVISI Condividi Tweet

La terza puntata di Provaci ancora Prof 7 andrà in onda giovedì 21 settembre 2017. Doppio appuntamento per le avventure della professoressa Camilla Baudino, l’insegnante appassionata di delitti interpretata da Veronica Pivetti.

Il secondo degli otto nuovi episodi della settima stagione, andato in onda lunedì 18 settembre, ha confermato gli ottimi ascolti ottenuti all’esordio.

Provaci ancora Prof 7 aveva infatti debuttato col botto. La prima puntata, giovedì 14 settembre, aveva conquistato 4.242.000 spettatori pari al 19.2% di share. Un risultato lusinghiero perché il distacco dalla concorrenza era stato netto: su Canale5 la commedia con Massimo Boldi, Matrimonio al Sud, aveva raccolto davanti allo schermo 2.239.000 spettatori, pari al 10.5% di share.

Il secondo episodio ha segnato una leggera flessione ma aveva contro la forte concorrenza del Grande Fratello Vip. Gli spettatori sono stati 4.086.000 pari al 17.5% di share contro i 4.304.000 (23.8% di share) del reality show. A questi dati vanno aggiunti gli ottimi ascolti di Shooter: l’action con Mark Wahlberg ha incollato su Italia1 1.822.000 spettatori (8.1%). È dunque una conferma per la geniale Camilla, che tra un problema familiare e l’altro, continua a interrogare, pedinare e distrarre criminali.

La terza puntata di Provaci ancora Prof 7: anticipazioni

Nella terza puntata, arriva a casa Baudino anche Bianca. Visto il tradimento del marito di Livietta, la sua cara amica si stabilisce da lei per offrirle conforto. Il delitto arriverà presto: una sera le due trovano nel cortile del condominio il corpo di un uomo avvolto in un tappeto. Camilla e Gaetano si precipitano giù a controllare, ma il cadavere è già scomparso. Il giorno dopo la polizia lo ritrova in un fosso: è un cinquantenne con numerosi precedenti. Carmen intanto, si mostra sempre più sfuggente e misteriosa, ma l’arrivo di una tremenda notizia sconvolgerà tutti… Per chi avesse perso i primi due episodi, le puntate sono disponibili su RaiPlay.