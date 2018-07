162 CONDIVISI Condividi Tweet

La terza puntata di Temptation Island 2018 ha tenuto milioni di telespettatori incollati allo schermo col fiato sospeso. Le anticipazioni parlavano di un falò di confronto tra Ida e Riccardo e le previsioni erano tutt’altro che buone. Per fortuna tutto è bene quel che finisce bene ed alla fine la coppia è uscita da questa prova più forte di prima.

Terza puntata di Temptation Island 2018: la gelosia di Ida e la dichiarazione di Riccardo

Ida e Riccardo si sono conosciuti a Uomini e Donne e la loro relazione va avanti, tra alti e bassi, da sette mesi. Questa storia ha attirato l’attenzione del pubblico per la notorietà dei personaggi, ma anche per le dinamiche di coppia che sono venute a crearsi. Ida è talmente gelosa del suo compagno da aver passato le ultime settimane con gli occhi costantemente gonfi di lacrime. A consolarla è arrivata Gemma Galgani, altro volto noto di U&D. L’evento ha addirittura attirato l’attenzione di Fedez che ha commentato con grande ironia la scorsa puntata sui suoi canali social.

Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island non lasciavano presagire nulla di buono su Ida e Riccardo. Durante il falò, infatti, i due erano sul piede di guerra. “Fai il provolone, ci hai provato con tutte. Sai che sono gelosa e l’uomo che vedo non rispecchia l’uomo che voglio“, ha rinfacciato subito Ida. Dopo lo sfogo di entrambi, però, arriva la dichiarazione d’amore di Riccardo che mette fine a tutto: “Ti amo davvero, non mi lasciare più“. Ed anche questa coppia è uscita insieme dallo show.

L’umiliazione di Lara e le parole offensive di Michael

La situazione non è delle migliori per Lara e Michael. La ragazza ne ha subite di tutti i colori dal fidanzato prima di entrare nel programma, compresi due tradimenti, ma la storia si ripete. Stavolta gli sfoghi riguardano l’aspetto di Lara, che non ha una dentatura perfetta, e la sua ‘pigrizia’. Per fortuna uno dei due ha sale in zucca, e quella persona è proprio lei: “Magari non sarò bella come quella ragazza lì ma, come mi ha detto qualcuno nel villaggio, c’è molto altro oltre l’aspetto fisico“, commenta saggiamente la concorrente del love game.