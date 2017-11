18 CONDIVISI Condividi Tweet

Il 6 novembre è andata in onda l’ultima puntata, e già tutti si chiedono se la terza stagione di Sotto Copertura è già in cantiere o meno. La fiction con Alessandro Preziosi ha concluso infatti la sua seconda ondata di episodi e si conquista un’ottima fetta di ascolti!

Ipotesi sulla terza stagione di Sotto Copertura: si parte dagli ascolti della seconda

Nonostante l’agguerrita concorrenza con il GF Vip – che ha monopolizzato gran parte del pubblio con la diretta in cui Simona Izzo attacca Cecilia Rodriguez, Jeremias esce e rientra in casa, Corinne Clery viene eliminata e via dicendo – il prodotto Rai è riuscito a ritagliarsi alcuni fedelissimi che lo hanno seguito fino alla fine col fiato sospeso.

Il gran finale della quattro puntate che hanno narrato la cattura di Zagaria (Alessandro Preziosi) è riuscita infatti a superare i 5 milioni (pari al 20.1 di share), risultando la più chiacchierata e coinvolgente di tutte, generando più di 18.500 interazioni tra pagina Facebook e Twitter. Anche su Raiplay, dove chi se l’era persa ha potuto recuperarla, le visualizzazioni sono schizzate oltre il milione e 800mila.

Un ottimo risultato che, teoricamente, potrebbe far ben sperare verso una terza stagione di Sotto Copertura. In molti ci sperano a parte che, naturalmente, ci sia sempre la giusta correlazione tra narrazione televisiva e realtà.

Lo spunto da cui ha avuto origine il copione sia della miniserie che di questa seconda stagione, infatti, è stato tratto da fatti realmente accaduti alla squadra (capitanata da Vittorio Pisani, a cui il personaggio di Romano è liberamente ispirato) e che si sono conclusi con l’arresto e la cattura di Antonio Iovine e Zagaria.

I dubbi del pubblico dopo il finale della seconda stagione

Pisani ha persino dato suggerimenti e fornito elementi alla produzione durante il lavoro di stesura, proprio per garantire il massimo dell’attinenza o della verosimiglianza dei fatti. Per questo motivo, c’è chi storce il naso alla possibilità di dare un continuo alla storia senza seguire le vicende reali…