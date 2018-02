30 CONDIVISI Condividi Tweet

Il terzo conduttore di Ballando con le Stelle 2018 sarà un robot. Pare assurdo eppure è tutto vero: la tredicesima edizione del programma di Rai 1, al via sabato 10 marzo, vedrà Milly Carlucci e Paolo Belli affiancati da un presentatore non in carne ed ossa.

Come anticipato da Il Messaggero, un’intelligenza artificiale sarà incaricata di lanciare la pubblicità e interagire con i due conduttori “umani” del talent show a passo di danza. Sarà una delle grandi novità di questa stagione.

Dopo che nei giorni scorsi il cast di Ballando con le Stelle 2018 si è finalmente delineato, Milly Carlucci e i suoi autori hanno sorpreso tutti. “Abbiamo sempre condotto Paolo Belli ed io, quest’anno c’è un terzo conduttore. Un uomo dello spettacolo giovane, bello, atletico e molto alto”, aveva detto la presentatrice a Domenica In. Sorpresa: il coup de théatre è una presenza androide.

Come scrive Michele Galvani sul quotidiano romano, “l’idea, alquanto costosa, è quella di portare un robot come ospite fisso, di sfruttarlo come un ‘prodotto originale’, di farlo cantare e interagire con i ballerini. Qualcosa sulla falsariga del video Robozão di Luis Fonsi (con Daddy Yankee)”.

Un robot terzo conduttore di Ballando con le Stelle 2018

Carlucci vuole così strappare alla concorrenza il primato del primo conduttore-robot nella storia della televisione italiana. Questo elemento potrebbe incuriosire gli spettatori e aumentare gli ascolti contro i diretti competitor. Non a caso, per contrastare l’inizio del dancing show di Rai 1, Canale 5 controprogramma da quest’anno il serale di Amici in diretta.

Per il resto, Carlucci ha confermato il resto della squadra. La giuria di esperti è composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli ed è capitanata dall’inossidabile Carolyn Smith. I due opinionisti addetti al commento delle performance rimangono Sandro Mayer e Roberta Bruzzone.