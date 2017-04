0 CONDIVISI Condividi Tweet

Se ne parlava da mesi, alcuni hanno anche pensato che Fabio Fazio aveva deciso di lasciare l’emittente proprio in vista di questa drastica riduzione salariale, e invece alla fine il Governo ha rifiutato la proposta di attivare un tetto massimo per gli stipendi Rai dei conduttori.

Tetto massimo per gli stipendi Rai del presentatori ‘vip’? Il Governo boccia la proposta

Una manovra molto controversa, che se da un lato doveva provvedere a bilanciare le spese dell’emittente, dall’altra aveva allarmato i dirigenti, che temevano di perdere i grandi nomi dei programmi più popolari a causa di questa drastica riduzione (che, ricordiamo, prevedeva uno stipendio massimo di 240mila euro).

Ecco chi subirà la riduzione di cachet e chi è fuori pericolo

Dopo mesi di attente valutazioni e decisioni, è stato decidere di porre un veto su questo tetto massimo per gli stipendi Rai solo per quello che riguarda i presentatori: ad essere ‘ridimensionati’ economicamente saranno i dirigenti e i giornalisti/autori. Per intenderci, Fabio Fazio, Carlo Conti (che ad oggi risultano i più pagati) Antonella Clerici, Milly Carlucci, Luciana Littizzetto e Amadeus sono fuori pericolo di limitazione cachet, mentre Bruno Vespa, a metà tra giornalista e conduttore, rischierebbe.