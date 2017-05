21 CONDIVISI Condividi Tweet

Il Tg5 lascia Roma e per questo motivo la redazione del telegiornale di Canale 5 è in subbuglio. Il tg dell’ammiraglia Mediaset potrebbe trasferirsi dopo 25 anni a Cologno Monzese. Il paventato trasferimento – né confermato né smentito dall’azienda – è considerato dall’assemblea dei giornalisti un ridimensionamento della testata. Per questo motivo venerdì 26 maggio ci sarà un primo sciopero con stop alle notizie per 24 ore.

“Storia e futuro del Tg5 sono da difendere”, si legge nel comunicato del Cdr del telegiornale. “Abbiamo massimo rispetto per il lavoro svolto dall’azionista, dai manager e da tutti i colleghi di Mediaset, ma un grande gruppo europeo nel settore dei media non può scegliere di abbandonare la capitale. Nel caso specifico di Mediaset, significherebbe andare contro la storia di un’azienda che ha sempre puntato ad essere forte nelle due città riferimento del Paese: Milano e Roma. Ribadiamo anche il rischio degli inevitabili effetti negativi di un ulteriore depauperamento imprenditoriale e culturale della città, in un momento istituzionale delicato”.

Tg5 lascia Roma ed è bufera

Trasferimenti, riduzione di stipendi e forse anche rinuncia al posto di lavoro: sono questi i timori della redazione. Il telegiornale creato da Mentana, Mimun, Carelli e Lamberto Sposini ha cambiato il modo di fare informazione in tv. Ora 50 giornalisti e 90 tecnici sono a rischio. “Il vero significato del passaggio del Tg5 a Milano si chiama licenziamento mascherato da trasferimento, perché costringe centinaia di persone (impiegati, operai, tecnici) a rinunciare al posto di lavoro”, ha dichiarato Paolo Trombin al Corriere della Sera.

“Per tutte queste ragioni, invitiamo l’azienda a rinunciare al progetto e intendiamo, con un’azione forte e senza precedenti nella storia del Tg5, richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni del Paese”, dicono dalla redazione. Con l’eventuale trasloco del Tg5, Roma sarebbe ormai svuotata dei grandi gruppi editoriali. Lo scorso gennaio era stato Sky ad annunciare lo spostamento di SkyTg24 nel capoluogo lombardo. Una mossa che ha incluso oltre 300 trasferimenti e 200 esuberi.