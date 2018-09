1 CONDIVISI Condividi Tweet

The Good Cop è una scatenata parodia di celebri procedurali come CSI, Criminal Minds e Law & Order. La prima stagione della serie tv debutta su Netflix venerdì 21 settembre e si presenta come una colossale presa in giro dei polizieschi televisivi più amati dal pubblico. Una comedy che mette alla berlina soprattutto lo stile di vita delle forze dell’ordine, non soltanto statunitensi. Lo show è infatti un remake ispirato all’omonima serie israeliana di Erez Aviram e Tomer Aviram, trasmessa dal 2015 al 2017.

The Good Cop: trama della serie tv

La storia è quella di Tony Caruso Sr. (Tony Danza) e Tony Caruso Jr. (Josh Groban), due poliziotti padre e figlio. Se il papà è un uomo di buon cuore ma fondamentalmente corrotto (tanto che è stato espulso con disonore perché incapace di seguire il regolamento), il suo ragazzo è agli antipodi. Tony Jr. è sincero, integerrimo e patologicamente onesto. Dopo che il primo viene sbattuto fuori dal corpo, la strana coppia si ritrova a collaborare forzatamente allo stesso caso di omicidio. Inevitabile che due vite così contrapposte si scontrino tra litigi, risate e incomprensioni.

The Good Cop, serie tv griffata Andy Breckman

Il creatore di The Good Cop è Andy Breckman, lo sceneggiatore che dal 2002 al 2009 aveva già sperimentato la chiave comedy applicata alla detection con Detective Monk e il suo sbirro ossessivo compulsivo interpretato da Tony Shalhoub. La sua passione per l’umorismo e i toni dissacranti viene da molto lontano. Breckman è stato autore di alcuni sketch del Saturday Night Live e in radio conduce un programma di satira molto popolare negli Stati Uniti, Seven Second Delay. Al cinema ha poi sceneggiato commedie come Sergente Bilko con Steve Martin e Rat Race di Jerry Zucker, maestro della comicità demenziale. Da fan sfegatato di Colombo e accanito lettore dei romanzi di Arthur Conan Doyle e John D. MacDonald, Breckman ha coniugato indagini e humor in parti uguali.

The Good Cop, Tony Danza guida il ricco cast

Gli interpreti principali della serie, oltre a Danza e Groban, sono Isiah Whitlock Jr. (il collega di Tony Sr., Burl Loomis), Bill Kottkamp (Ryan, il tecnico informatico nerd) e Monica Barbaro, che interpreta Cara Vasquez, detective della omicidi che affianca Tony Jr. in qualità di partner (e oggetto del suo desiderio, come suggerito dal trailer). La prima stagione di The Good Cop è composta da dieci episodi: Netflix li pubblica in streaming tutti insieme a partire dal 21 settembre.