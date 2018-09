0 CONDIVISI Condividi Tweet

La scorsa notte si sono tenuti gli Emmy 2018 e la serie The Marvelous Mrs Maisel, di produzione degli Amazon Studios, ha sbaragliato la concorrenza insieme a Game of Thrones e The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.

The Marvelous Mrs Maisel: trama e interpreti

Il primo episodio in assoluto è stato distribuito in lingua originale il 17 marzo 2017, ma il successo è stato tale che anche le restanti 7 puntate sono state rilasciate sulla piattaforma Amazon Video. La serie, ideata e diretta da Amy Sherman-Palladino, è interpretata da Rachel Brosnahan, Michael Zegen, Alex Borstein, Tony Shalhoub e Marin Hinkle. L’episodio pilota ha ricevuto un punteggio di 4.9 stelle su Amazon, al punto da essere definito da The Guardian come “la combinazione del dialogo battente [di Sherman-Palladino] e il fascino assolutamente vincente di Brosnahan“.

La protagonista è, ovviamente, la meravigliosa signora Maisel, Miriam Midge. L’ambientazione di fine anni ’50 rende l’ambiente vintage lo sfondo perfetto per la storia di un’eroina che anticipa i tempi. Lasciata e tradita dal marito comico (e anche ladro di battute), Midge decide di intraprendere la medesima strada, quella del cabaret. La donna si farà largo in un mondo brutale dominato dagli uomini solo grazie alla sua determinazione, visto che neanche la famiglia d’origine le è di conforto.

Premi e nomination di The Marvelous Mrs Maise

La simpatica Mrs Maise ieri ha portato a casa ben 5 premi: Miglior Attrice Non Protagonista in una Comedy (Alex Borstein), Miglior Sceneggiatura di una Comedy, Miglior Regia di una Comedy, Miglior Attrice Protagonista in una Comedy (Rachel Brosnahan) e Miglior Comedy. Insomma, Amazon Video sembra sulla buona strada per battere il competitor Netflix. Da ciò che si è visto ieri sera, la tv via cavo è ormai morta per fare spazio ad un nuovo modo di fruire i contenuti, decisamente più smart: quando vuoi, come vuoi e al prezzo più conveniente.