The Wall debutta in prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo 15 aprile. Il quiz condotto da Gerry Scotti, adattamento del format originale statunitense, passerà dal preserale al prime time con quattro speciali che introdurranno diverse novità. Innanzitutto il giorno della messa in onda: la data non è ancora ufficiale, ma la domenica sarebbe un ritorno alla formula vincente di game show come Chi vuol essere milionario?, prodotto sempre da Endemol e presentato da Scotti. La data del 15 aprile sembra la più probabile perché coincide con la fine della seconda stagione di Furore (l’ultima puntata della fiction è prevista per domenica 8 aprile).

The Wall debutta in prima serata

Il meccanismo del gioco resta sempre lo stesso. In ogni puntata gioca una coppia di partecipanti. Ci sono delle sfere che cadono da un muro di 12 metri: a seconda di dove arrivano fanno guadagnare o perdere da 1 a 100.000 euro. Un concorrente può decidere quante e da dove farle precipitare. Il suo compagno, all’insaputa di ciò che succede in studio, deve rispondere a delle domande influendo su perdite e vincite. Andato in onda lo scorso autunno, The Wall aveva segnato anche momenti molto drammatici, come la clamorosa perdita di Elisa e Alessandro, moglie e marito da Crema. A cambiare, per questo approdo in prima serata, sarà la presenza nel corso della puntata non di una coppia in gioco ma di due. Non solo.

The Wall: il gioco di Gerry Scotti introduce i vip

Una delle due coppie in gara sarà formata da vip che giocheranno per beneficenza. Secondo quanto riportato da TvBlog, il primo duo di personaggi famosi che sfiderà il muro sarà composto da Michelle Hunziker e da sua figlia Aurora Ramazzotti. Anche nel caso dei vip, infatti, varrà la regola secondo cui i componenti della coppia devono essere imparentati tra di loro. La versione in prime time del quiz, inoltre, offrirà alcuni momenti del dietro le quinte, dalle interviste ai concorrenti alla preparazione della puntata.