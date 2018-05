705 CONDIVISI Condividi Tweet

Pochi mesi fa annunciava il suo ritiro dalla tv (“Preferisco ‘morire giovane’, aveva detto), ed invece eccolo qui in una nuova veste: presto, infatti, vedremo Tiberio Timperi aLa Vita in Diretta al posto di Marco Liorni. Come giudicate questa ‘sostituzione’ in campo?

Tiberio Timperi a La Vita In Diretta: Marco Liorni va via dallo show

A dare questa anticipazione sulla nuova stagione del programma Rai è TvBlog, che annuncia alcuni cambiamenti nello storico format – così come alcune conferme: Francesca Fialdini, ad esempio, resisterà nel suo ruolo di co-conduttrice, ritrovandosi, stavolta, al fianco del suo compagno di studio di Unomattina.

La stagione 2018-2019 vedrà dunque l’ingresso di Tiberio Timperi a La Vita in Diretta, l’addio di Marco Liorni ed altri aspetti molto importanti, riportati fedelmente dal blog di TV e spettacolo italiano:

“La conduzione maschile non sarà l’unica novità della nuova serie di Vita in diretta, che avrà una durata più ridotta rispetto all’attuale, una nuova grafica, nuovo studio e una nuova impaginazione rispetto ai contenuti, per una veste editoriale più dinamica e meno simile ad altre proposte televisive pomeridiane.”

Il futuro di Marco Liorni lontano dalle telecamere de La Vita in Diretta e la co-conduzione con Mara Venier? Ecco le ipotesi sulla prossima stagione di Domenica In

Si attendono conferme di questo possibile e notevole cambiamento nel panorama del piccolo schermo nostrano. Tu chi preferisci tra i due presentatori? E soprattutto, dove rivedremo Marco Liorni?

Da qualche mese si rincorrono rumors che lo vogliono nella prossima stagione di Domenica In – anche se negli ultimi giorni si vocifera più intensamente sul ritorno di Mara Venier, una scelta ugualmente apprezzata dal pubblico italiano. Quel che sembra un elemento comune di queste ipotesi, è che le due sorelle Parodi non saranno riconfermate.

Chissà, a questo punto, se la Venier e Liorni potrebbero decidere di condurre lo show domenicale insieme…