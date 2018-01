28 CONDIVISI Condividi Tweet

Tiberio Timperi condannato dai legali dell’ex moglie: è questo che si legge nelle ultime ore riguardo le vicende post-divorzio del celebre presentatore ‘dagli occhi blu’. Ad ufficializzare il verdetto l’avvocato di Orsola Adele Gazzaniga, ex consorte.

Tiberio Timperi condannato per diffamazione: ecco come risarcirà l’ex moglie

In seguito ad alcune affermazioni riguardo il fatto che la Gazzaniga gli avrebbe impedito di vedere il figlio ‘ostacolando’ di fatto il rapporo tra loro, risalenti a qualche tempo fa, si è iniziata a spargere la voce che il presentatore rischiava la condanna per diffamazione. E così è stato: il tribunale monocratico di Roma ha accolto la denuncia dell’ex moglie e ha sentenziato il pagamento di un’ammenda a suo favore.

La multa che dovrà pagare Tiberio Timperi condannato per diffamazione è di 1500 euro più, in separata sede, il risarcimento. Ma cos’è successo di preciso tra i due? La polemica è stata scatenata da una serie di dichiarazioni che il presentatore ha fatto ad alcuni settimanali nel 2010, in cui si leggevano descrizioni come ‘padre negato’, ‘sottrazione di minore’ e ‘manipolazione del figlio’.

La serie di episodi che hanno portato alla denuncia dell’ex moglie del presentatore: il commento dell’avvocato Soriano

In particolare, sul numero di Panorama del 10 settembre dello stesso anno, è comparsaa una lettera di Timperi in cui parlava della sua difficile esperienza, comune “a molti padri, vittime di soprusi silenziosi: la madre può facilmente ostacolare il rapporto padre-figlio, anche se c’è un provvedimento favorevole al papà“.

La condanna del presentatore, nelle parole dell’avvocato Soriano, legale della Gazzaniga, “arriva, dopo numerose udienze e dopo un meticoloso accertamento dei fatti. È stata, finalmente ed in maniera autorevole affermata la dolosa falsità delle dichiarazioni con le quali il Timperi ha per troppo tempo sostenuto che la sig.ra Gazzaniga avrebbe ostacolato il rapporto di frequentazione con il figlio“.