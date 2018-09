0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dinanzi a un argomento come le malattie Tiberio Timperi si commuove a La vita in diretta. È successo nel corso della puntata del programma andata in onda martedì 11 settembre. Il conduttore e la sua collega Francesca Fialdini hanno affrontato un tema molto delicato: è giusto nascondere o condividere le malattie? Con loro era ospite in studio Rosanna Banfi, l’attrice figlia di Lino. Grazie all’appoggio della sua famiglia, in particolare di suo papà, Rosanna ha scelto di rendere pubblico il suo cancro rompendo così ogni tabù.

Tiberio Timperi si commuove a La vita in diretta

Spesso rimproverato di essere spocchioso, sgarbato e forzatamente ironico (la sua battuta su Francesca Fialdini raccomandata ha fatto molto discutere), Timperi per la prima volta non ha fatto rimpiangere Marco Liorni. Banfi ha raccontato di quando ha avuto il tumore, del grande sostegno del marito e della sua immensa voglia di stare bene. Ci vuole coraggio, secondo Rosanna, nel rivelare la propria malattia apertamente, senza timore o vergogna. È la parte emotiva del dolore che spesso le donne stesse non conoscono: raccontare la propria storia serve anche ad affrontare tutto questo. Una volta terminata l’intervista, il conduttore è apparso visibilmente commosso e ha concluso questo toccante momento della trasmissione con un gesto di gran cuore.

Tiberio Timperi, La vita in diretta emoziona

Dopo aver ringraziato l’attrice per aver condiviso un tema così delicato, Timperi ha inviato un saluto ad alcuni volti noti del mondo della tv e dello spettacolo che combattono la stessa battaglia. Il riferimento è stato soprattutto a Nadia Toffa. “Italia 1, Le Iene, Nadia Toffa… in bocca al lupo…”, le parole del giornalista. L’estrema delicatezza di questa intervista, senza patetismi e con momenti di profonda emozione, ha colpito il pubblico di Rai 1. La puntata di La vita in diretta è disponibile in streaming su RaiPlay.