Lo abbiamo visto anche come attore negli anni ’90 (in una puntata di Un Medico In Famiglia, ma anche in Le Faremo Tanto Male e Ricominciare), ma per il pubblico italiano rappresenta uno dei presentatori più iconici del piccolo schermo: è per questo che arriva inaspettata l’annuncio che Tiberio Timperi si ritira dalla tv. Cosa sta succedendo davvero?

Tiberio Timperi si ritira? La dichiarazione del presentatore, intervistato sul suo futuro in tv

Protagonista dell’estate di Rai 1 con l’edizione estiva di Uno Mattina (durante il quale, in una delle recenti puntate, il presentatore ha lasciato lo studio per il sindaco di Ischia ), il celebre 52enne romano ha rilasciato un’intervista a Nuovo TV. Tirando le somme di questo impegnatissimo anno, e della nuova stagione in arrivo, viene fuori una dichiarazione che lascia pensare che Tiberio Timperi si ritira dalla tv:

““Sul piano televisivo spero di ‘morire giovane‘ – rivela, inaspettatamente – Vorrei togliermi dal video e passare dietro le quinte per organizzare i programmi. C’è una stagione per tutto”. Un proposito ben preciso che però lascia gli spettatori con l’amaro in bocca. Il presentatore, infatti, è molto amato dal pubblico italiano, soprattutto per l’impegno e la costanza con cui si dedica al suo lavoro, anche quando si tratta di dedicarsi ai suoi colleghi.

Parlando di Valentina Bisti, ad esempo, che lo ha affiancato durante l’edizione estiva di Uno Mattina, ha commentato: “Ho cercato di tirare fuori la persona che c’è dietro la giornalista. E penso proprio di esserci riuscito”. Un’affermazione che trova conferma negli ottimi ascolti del programma.

Il consiglio alle nuove generazione del presentatore dagli occhi blu

Parlando invece di vita personale e società attuale, Timperi vuole esprimere la sua opionione sui social network, quasi una ‘droga’ che rende dipendenti ormai, e sulla nuova generazione, a cui da un consiglio: “Ai ragazzi più giovani direi di uscire e di provare a conquistare una ragazza guardandola negli occhi e non con un clic”.