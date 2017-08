642 CONDIVISI Condividi Tweet

Timperi lascia lo studio di Unomattina in aperta polemica con Vincenzo Ferrandino, il sindaco di Ischia. Un botta e risposta durissimo che ha sconvolto la puntata del contenitore mattutino di Rai 1 dedicata al sisma che ha sconvolto l’isola.

Il conduttore ha avuto un acceso faccia a faccia con il primo cittadino ischitano. Nel corso del collegamento, Ferrandino ha voluto precisare alcune informazioni che, a suo dire, sono state fornire dai media negli ultimi giorni con eccessiva leggerezza.

Il riferimento è al dibattito sull’abusivismo edilizio e i crolli causati dalle scosse del 21 agosto. Il giorno dopo il terremoto di Ischia, dove sono morte due persone, si sono accesi i riflettori sulle normative non rispettate nelle costruzioni e i materiali scadenti usati. Se i geologi evidenziano che non è normale che un terremoto 4.0 determini crolli, evacuazioni, vittime, dispersi e feriti, i sindaci della zona la pensano diversamente.

Ferrandino si è scagliato contro le notizie, considerate false, relative alle connessioni tra l’evento sismico e i fenomeni legati all’abusivismo edilizio. Secondo il sindaco, i crolli circoscritti alla zona colpita hanno interessato per lo più strutture antiche, già distrutte dal terremoto del 1883 e poi riedificate.

Timperi lascia lo studio di Unomattina: il video

Durante l’intervista a Unomattina, che si è confermata la trasmissione da ascolti record dell’estate, Ferrandino è un fiume in piena e non lascia parlare Timperi, pronto a intervenire. Nonostante numerosi tentativi dell’inviata e dallo studio, il sindaco non accenna a voler finire. Il conduttore, spazientito e irritato, chiede allora a Ferrandino di terminare l’intervento.

Ma il sindaco risponde di voler continuare a parlare. Timperi a questo punto non ne può più e sbotta con una frase che gela lo studio: “Vabbè, non mi fa parlare? Prego… faccia lei! Arrivederci”. Poi si alza e se ne va. Poco dopo il giornalista è rientrato e ha chiesto alla regia di chiudere l’audio e proseguire con gli altri ospiti. Ecco il video.