Tina Cipollari lascia U&D? Il momento potrebbe essere arrivato anche per il volto storico del programma di Maria De Filippi. Ad affermarlo sono alcune cronache rosa, che raccontano anche di una sorta di ultimatum che l’opinionista avrebbe dato alla Queen.

E qualcuno può già immaginare di che aut aut si possa trattare…

Tina Cipollari lascia U&D? L’ultimatum a Maria De Filippi

Dopo ‘una serie di sfortunati eventi’ e vari tira e molla, la sua storia con Giorgio Manetti sembra essere giunta al capolinea, anzi di più: pare che tra i due non corra proprio più buon sangue. Addirittura, oltrepassando i limiti di una ‘rivalità’ ormai celebre, si è anche alleata con Gemma Galgani per chiedere all’uomo di lasciare il trono, dato che – secondo entrambe – Manetti è più in cerca di visibilità che dell’amore vero.

Non è la prima volta, quindi, che il volto storico del programma della De Filippi esprime un certo disappunto per la presenza del suo ex nello show. Adesso la tensione sarebbe arrivata così tanto alle stelle che, se Giorgio non va via dal programma, Tina Cipollari lascia U&D.

Un’altra delle ipotesi per la possibile uscita definitiva dallo show, dopo ormai quasi 10 anni dalla sua prima apparizione, è che la voglia dedicarsi con tutta sé stessa al suo nuovo fidanzato di Firenze.

La scelta sarà di Queen Mary: cederà al suo ultimatum per farla restare o cambierà il cast del programma?

Abbandonerà la “sua” Maria per questi motivi? E, soprattutto, gli ammiratori del programma, da sempre abituati ai siparietti e alle battute scherzose dell’opinionista, si rassegneranno a non vederla più?

Spetterà a Maria De Filippi decidere il meglio per il suo show. Se è vero che da un lato l’affetto del pubblico è forte, e si basa anche su ‘personaggi fissi’, come la Cipollari, potrebbe anche pensare di voler dare spazio a nuovi volti.