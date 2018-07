108 CONDIVISI Condividi Tweet

Tina Turner ha dato il suo addio al figlio suicida Craig e ha affidato questa straziante testimonianza ai social network. Con una rosa gettata in mare, la cantante, 79 anni, ha salutato per l’ultima volta il suo primogenito, nato nel 1958 dalla relazione tra Raymond Hill (il sassofonista della band Kings of Rhythm) e la tigre del soul, all’epoca 18enne. La cerimonia privata è avvenuta lo scorso 19 luglio, ma solo ora l’artista ha pubblicato la foto sui suoi profili.

Tina Turner, l’addio al figlio suicida

“Il mio momento più triste come madre”, ha scritto Tina Turner nel testo che accompagna la foto su Instagram. “Giovedì 19 luglio ho detto addio a mio figlio, Craig Raymond Turner, spargendo le sue ceneri al largo della costa della California insieme alla mia famiglia e agli amici. Aveva 59 anni quando è morto così tragicamente, ma per me resterà sempre il mio bambino”.

Craig Turner, il figlio di Tina Turner, è morto suicida a Los Angeles lo scorso 3 luglio. L’uomo, che lavorava come agente immobiliare, si è suicidato con un colpo di pistola nel suo ufficio di Studio City. La madre si trovava in quelle stesse ore a Parigi, ospite della sfilata di Armani Privè.

Tina Turner oggi: distrutta dal dolore per i figli

La pop star di The Best e We Don’t Need Another Hero, in una celebre intervista con Oprah Winfrey, aveva descritto Craig come “un bambino molto emotivo”, costretto spesso ad assistere ai litigi e alle violenze del padre adottivo, Ike Turner. Tina ha anche un altro figlio, Ronnie, nato nel 1960 durante il tour promozionale di A Fool in Love. Oggi la cantante vive in Svizzera con l’attuale marito, il tedesco Erwin Bach. È stato proprio mentre lasciava la sua residenza sulle rive del lago di Zurigo per recarsi alle sfilate di alta moda in corso a Parigi che ha appreso la notizia del suicidio del figlio.