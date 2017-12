0 CONDIVISI Condividi Tweet

Era il 2009 quando, in occasione del suo cambio di residenza in terra angolosassone, sono cominciate le indagini su di lui, che lo hanno portato davanti ad un tribunale: a distanza di 8 anni, tuttavia, arriva la notizia di Tiziano Ferro assolto. E il cantante non ha potuto fare a meno di levarsi qualche sassolino dalla scarpa…

Tiziano Ferro assolto: il cantante pubblica un messaggio su Facebook per ‘ringraziare tutti’

Quest’anno ha scelto di non concorrere tra i 20 big in gara a Sanremo 2018, dato che si sta prendendo una pausa per riposarsi dai tour e dare spazio alla sua creatività. Nel frattempo, il suo ufficio stampa fa trapelare una notizia ben lieta: Tiziano Ferro assolto dalle accuse di evasione fiscale.

La sua condotta, a detta dello staff, “è sempre stata improntata alla massima trasparenza e correttezza”, a cui si aggiunge una precisazione: il Giudice ha assicurato che “nessun dubbio è residuato” e lo ha congedato “con la più ampia formula prevista dal codice”

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene: peccato, però, che in questi anni l’autore di Ti Scatterò Una Fot e Rosso Relativo ha dovuto affrontare critiche e offese a causa di queste accuse pendenti. Il suo trasferimento a Londra era stato etichettato come un ‘cambio di residenza fiscale fittizio’, e si presumeva che il cantante dovesse ben 3 milioni di tasse allo Stato Italiano.

Adesso, però, la sentenza è stata emessa, e il cantante ha dichiarato:

Il post su Facebook di Tiziano Ferro:

“Sono sempre stato zitto.

Sopportando in silenzio i giudizi e le offese di sciacalli e avvoltoi che mi si scagliavano contro, senza neanche chiedersi davvero quale fosse la verità.

Ho avuto la fortuna di potermi difendere, al contrario di tante persone che sono state perseguitate fino a crollare.

Il mio pensiero va a loro.

Questa peró la dedico a chi mi è stato accanto.“