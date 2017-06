0 CONDIVISI Condividi Tweet

Nella puntata di mercoledì 31 maggio di ‘Facciamo che io ero‘ è andato in onda – per un brevissimo momento – una simpatica gag in cui Tiziano Ferro e Virginia Raffaele imitano Maria De Filippi.

Il cantante ospite della Raffaele si lascia coinvolgere in una divertente imitazione di Queen Mary e altri personaggi celebri

La divertente imitatrice ed ex conduttrice di Sanremo ha, infatti, messo talmente a suo agio il cantante di Latina che lui ha finito col mettersi a scherzare con lei e a fare le parodie di altri personaggi e cantanti famosi, tra cui persino Carmen Consoli, con la quale ha duettato proprio durante l’ultima edizione della kermesse musicale:

Oltre al momento in cui Tiziano Ferro e Virginia Raffaele imitano Maria Fe Filippi (che troverete in fondo all’ articolo) il pubblico ha gradito moltp anche il resto dell’intervento che il cantante ha regalato sul palco dello show della presentatrice. Simpatico, affabile, bravo nelle imitazioni e affettuoso nei confronti della padrona di casa, ecco il video della sua ospitata (al min. 01.55).

Guarda il video in cui Tiziano Ferro e Virginia Raffaele imitano Maria De Filippi

Uno dei tanti momenti divertenti è stato proprio l’ingresso del cantante, che è stato accolto da una Virginia Raffaele emozionatissima di stare acconto a uno suoi artisti del cuore. Anche il pubblico in studio accolto accolto calorosamente Tiziano, che proprio di reecente ha risposto ad una domanda molto personale sulla sua vita privata:

Lo sfogo di Tiziano e la dichiarazione sulla sua vita amorosa

“Sono arrivato tardi a capire di essere gay proprio perché amo profondamente le donne. Non riuscirei ad avere una relazione con chi non è risolto e non è dichiarato sessualmente in famiglia o pubblicamente. Non punto il dito, so che non è facile, soprattutto in alcuni contesti sociali, ma che cosa posso pensare di chi fa esattamente il contrario mio? Non ne condivido i valori, né la posizione. Non provo stima, mi dispiace“.