A breve, il 10 novembre, uscirà una nuova edizione del suo ultimo album ‘Il mestiere della Vita’, una versione speciale, inedita che dirà qualcosa di nuovo sul suo stile: ma, musica a parte, voi come ce lo vedreste Tiziano Ferro in televisione? Il cantante si è lasciato scappare un certo desiderio verso uno show molto famoso…

Tiziano Ferro in televisione? Le dichiarazioni del cantante

Intervistato da Vanity Fair, l’autore delle colonne sonore di Ho Voglia di Te e Tre Metri Sopra Il Cielo, ha svelato che nel suo nuovo album ci sarà un duetto con uno dei volti più freschi di X-Factor: «Conosco Levante dagli esordi, anche perché è una che col suo carattere si fa notare. Poi “purtroppo” ho comprato anche il suo disco, e non riuscivo più a toglierlo dalla macchina. Ero che convinto che lei parlasse di me, a me, con me tramite le sue parole. Così ho provato a contattarla e le ho chiesto di scegliere una canzone: lei ha voluto Valore Assoluto».

Anche la bella cantante siciliana ha commentato questa collaborazione con molto entusiasmo: «Quando l’ho ascoltata la prima volta ho pensato che fosse “legata” alla mia Fuochi d’artificio, in cui parlo di un cuore che esplode, mentre Tiziano qui canta “se piovessero dal cielo tutti i cuori del mondo”: mi sono detta ok, c’è un fil rouge.»

Le dichiarazioni del cantante sul programma che gli piacerebbe condurre

Il legame tra i due ha a che vedere con la possibilità di vedere un giorno Tiziano Ferro in televisione: «La tv mi piace da morire, io sono invidioso di chi la fa. Proposte mi sono arrivate, è vero, ma tutti mi chiedono “vogliamo farti fare un programma”, ma senza darmi una idea di cosa: chiedono a me una idea, ma io idee non ne ho perché la tv non è il mio mestiere. X Factor? Mi piacerebbe da morire sedermi su quella sedia. A proposito: come la vedreste una giuria Tiziano Ferro, Battiato, Consoli e Levante?»

Inutile dire che la proposta è piaciuta molto ai fan, che sono ancora curiosi di sapere cosa combinavano lui e Marco Mengoni insieme…