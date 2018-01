1 CONDIVISI Condividi Tweet

Ormai è cosa nota che, nelle sue canzoni, ‘Tiziano Ferro non canta l’amore etero‘. Nonostante molti dei suoi vecchi pezzi sembrino rivolgersi a donne – alcune con nomi e/o fattezze ben descritte, molti ascoltatori hanno tratto la conclusione, in seguito al suo outing, che il sentimento che il cantante descrive nei suoi testi è diretto a destinatari maschili. E quindi, direte voi? Beh, qualcuno è rimasto molto deluso da questo cambio di punto di vista.

Se Tiziano Ferro non canta l’amore etero: “Per me è stata una delusione”

A raccontare il proprio disappunto e Tiziano Zarantonello, giornalista di Rolling Stones (lo stesso celebre magazine che adesso, nella versione web, vanta Selvaggia Lucarelli direttrice ) in un articolo che in queste ore sta creando molto caos in rete: «Avevo 11 anni e l’amore, per me, aveva il viso di Paola, una ragazzina bella quanto perfida. In quell’anno esce Rosso Relativo: “La voglia scalpitava, strillava, tuonava, cantava. Da notte fonda nel petto di Paola, oh Paola”. E io, convinto sia un segno del destino che un mio omonimo ami anch’egli una Paola mi precipito dal primo senegalese e acquisto per la prima volta un cd masterizzato».

Insomma, un’identificazione totale, un’empatia e vicinanza sentimentale che accompagnava la sua adolescenza: «Tiziano Ferro era diventato per me un super guru, un domatore professionista delle farfalle nello stomaco, immaginate come posso esserci rimasto nel momento in cui rivela al mondo di amare gli uomini. Come aveva potuto ingannarmi? Tu mi parli di quel congegno infernale che è la donna senza mai aver avuto i codici di accesso, senza mai aver voluto accedervi. E io come uno stupido ad ascoltarti».

La delusione del giornalista e le critiche sul web

Così il reporter racconta che Tiziano Ferro non canta l’amore etero, e della sua reazione a tutto ciò. Velature di omofobia in questo sfogo? «La sessualità dei cantanti ci interessa ed è anche cosa nostra proprio perche sono loro a metterla al centro del palco, rendendola il filo conduttore della discografia, il motore dei concerti e dei loro guadagni».

Questo il punto di vista di Tiziano di Rolling Stones: immediate le critiche e polemiche rispetto al suo punto di vista. C’è chi ha semplicemente detto che «l’amore è lo stesso per tutti» o che questo pezzo simboleggia«la deriva per una caccia a qualche like su Facebook».

