Tiziano Ferro scrive ai genitori della bimba morta mentre andava al suo concerto. Anche il cantante ha voluto esprimere il suo dolore per la scomparsa di Linda, la bambina di 8 anni che ha perso la vita in un incidente stradale in Toscana.

La piccola stava tornando dal mare con la mamma Veronica nel pomeriggio di domenica 16 luglio. La loro meta era lo stadio Franchi di Firenze per l’evento dell’estate che tanto aspettavano.

Veronica si trovava alla guida della sua Mini Cooper quando, per evitare un tamponamento, è stata a sua volta tamponata da un Renault Kangoo guidato da un 35enne. Nello schianto, avvenuto sulla bretella per Lucca nei pressi di Massarosa, è rimasta vittima la figlia di 8 anni. In quel tratto che collega la Versilia con la Firenze-Mare non c’è la corsia di emergenza e adesso sono molte le polemiche sulla sicurezza dell’autostrada.

I funerali si sono svolti a Prato la mattina di mercoledì 19 luglio nella chiesa di San Giuseppe. In occasione delle esequie, Ferro ha inviato una toccante lettera di cordoglio ai genitori. Un suo sosia è comparso a sorpresa e ha cantato Potremmo ritornare. Poi ha abbracciato Elisa Pacini, zia della piccola, e i genitori Maurizio e Veronica.

“Le parole non bastano ad esprimere l’affetto e il senso di vicinanza che provo per i familiari che stanno sopportando questo assurdo dolore. Il vostro angelo riposa in pace, vi auguro di trovare presto la serenità che meritate. A voi e a Linda oggi vanno le mie preghiere. Tiziano”. Queste le parole del cantante.

Come riportato dalla Nazione, per l’ultimo saluto a Linda c’erano un mare di fiori, palloncini con le dediche dei compagni di scuola e un abbraccio ideale di tutta la città. Dopo il dolcissimo gesto di Tiziano Ferro per chi è stato ore in fila al suo show, il cantautore ha mostrato ancora una volta quanto sia vicino a chi lo ama. Anche ora che è volato in cielo.