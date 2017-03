32 CONDIVISI Condividi Tweet

La toccante lettera di Andreas ad Amici ha suscitato emozione e lacrime nel pubblico in studio e a casa. Nella prima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi, i concorrenti del serale sono stati chiamati a partecipare alla prova “Questo sono io”, in cui ad ogni partecipante toccava descrivere se stesso. La rappresentazione della propria personalità più commovente è stata senza dubbio quella del ballerino di Fabriano.

Il ragazzo, nato in Germania e insegnante di ballo per bambini durante le scuole superiori, ha parlato della sua infanzia difficile. “Mio fratello Daniel cresceva e mi vergognavo di lui. Mi vergognavo di avere un fratello invalido” le sue parole lette dalla De Filippi, che hanno suscitato enorme pathos anche in Elisa, Luca Zingaretti ed Ermal Meta. “Gli rispondevo male, ma lui voleva solo il mio affetto. Ho sempre sperato che Daniel crescendo guarisse ma non è stato così. Sono diventato un vandalo, uscivo, bevevo. Vedevo i miei genitori litigare mentre i genitori degli altri si amavano. Mio padre era fuori per lavoro e mio fratello peggiorava. Daniel mi chiedeva mille volte di ballare. Ho iniziato e non ho mai smesso”.

La lettera di Andreas ad Amici: il video

“Quando sono entrato ad Amici la mia famiglia sembrava illuminata da una luce speciale, poi l’infortunio e tutto è tornato come prima. Non volevo pensare di essere perseguitato dalla sfiga e ci ho riprovato” ha aggiunto. Poi la conclusione piena di orgoglio: “Sono tornato ad Amici e ho paura ma voglio vincere, per mia madre, per Daniel, per me. Sono un ragazzo pauroso ma anche forte, perché, nonostante tutto sono ancora in piedi”. Dopo la lettera il ballerino si è esibito sulle note di I Won’t Complain: tutti i giudici sono rimasti colpiti dalla sua performance e Meta ha chiesto di non votare perché troppo vicino a questa storia. È possibile vedere il video a questo link.