I messaggi di Frizzi e Sposini per Nadia Toffa hanno fatto commuovere i social. L’inviata delle Iene, le cui condizioni migliorano dopo il ricovero per una patologia cerebrale, ha ricevuto numerosi attestati d’affetto per quanto le è accaduto.

Tra quelli più emozionanti, c’è stato il post dell’ex volto di Tg5 e La vita in diretta. Pochi meglio del giornalista possono capire cosa si possa provare in una situazione come quella che ha colpito la sua collega 39enne. Lamberto Sposini ha visto la sua carriera bruscamente interrotta dall’emorragia cerebrale del 29 aprile 2011.

Nel 2015, dopo un brutto infortunio, Sposini ha deciso di non voler più tornare in televisione. Da allora ha recuperato la capacità di muoversi e le facoltà cognitive, ma ha continuato a soffrire di afasia e agrafia, che gli rendono difficoltoso parlare e scrivere. “Forza Nadia!” ha scritto Lamberto sulla sua pagina Instagram, postando una foto di Nadia sorridente.

Anche Frizzi, in convalescenza dopo l’ischemia che l’ha colpito lo scorso 23 ottobre, ha voluto far sentire la sua vicinanza a Toffa. Il conduttore torna all’Eredità dopo il malore entro Natale e ha un pensiero per una collega che purtroppo ha vissuto un’esperienza tremenda come lui.

Il suo augurio è semplice come quello dell’amico Lamberto: “Forza Nadia!”. Tuttavia ha un significato profondo perché arriva da chi sa cosa vuol dire essere “ripreso per i capelli”, come lui stesso ha scritto su Facebook. Purtroppo, non tutti hanno dimostrato la stessa sensibilità. Mario Adinolfi, riferendosi alla puntata delle Iene dedicata al Family Day, ha commentato con un tweet il malore della conduttrice.

“Lei rideva soddisfatta vedendo il dito medio alzarsi come insulto verso di me e verso noi del Popolo della Famiglia. Noi ora usiamo le nostre mani giunte per pregare per la sua salute. Il Signore gradisca le nostre preghiere per Nadia Toffa, torni presto tra noi in piena forma”. Bufera sollevata anche da Selvaggia Lucarelli, che ha raccontato cosa stava succedendo a Nadia Toffa prima del malore. “Una povera cogliona o una ragazza stimata e amatissima?”, ha scritto la blogger su Facebook.