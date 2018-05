615 CONDIVISI Condividi Tweet

Tony Cucchiara è morto all’età di 81 anni. L’artista agrigentino, autore di numerose commedie musicali e programmi televisivi, partecipò anche a un Festival di Sanremo ed è rimasto nel cuore di tanti telespettatori per essere stato uno dei protagonisti del Cantagiro. Tra gli autori di punta della Rai, ebbe un lungo sodalizio artistico con il regista Michele Guardì: da 15 anni era infatti uno degli autori di Uno mattina e In famiglia.

Cucchiara iniziò il suo percorso artistico in Rai nel 1960, scritturato insieme ad un altro siciliano destinato ad una grande carriera, Pippo Baudo. Nel 1962 partecipò al Cantagiro con Genoveffa, non arrivando nelle prime otto posizioni ma conquistando pubblico e critica con la sua voce calda e profonda. Nel 1969 e nel 1971 fu a Un disco per l’estate, fino ad approdare nel 1972 al Festival di Sanremo con la canzone Preghiera. Con la moglie Nelly Fioramonti, scomparsa prematuramente, ha costituito un apprezzato duo folk.

Cucchiara ha firmato soprattutto commedie musicali di grande successo come Caino e Abele, Storie di periferia, Tragicomica con musiche, Swing e Pipino il breve. Rivoluzionaria fu la sua versione di Jesus Christ Superstar, prima grande esperienza di musical in Italia.

Tony Cucchiara: Caino e Abele e Preghiera i suoi successi

“È stato uno dei più grandi autori siciliani – ha detto commosso Michele Guardì – che va ricordato per l’amore con il quale ha rappresentato in teatro la nostra terra. Un grande artista, ma anche un grande lavoratore. Siamo stati vicini per decine di anni in televisione dove, pur essendo un ‘numero uno’, ha sempre lavorato alla pari e senza montare in cattedra con tutti noi suoi colleghi. Con lui se ne va un pezzo importante della storia dello spettacolo in Italia”. Sui social anche il ricordo di un altro attore teatrale di Agrigento, Gianfranco Jannuzzo.