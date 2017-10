Torna Made in Sud: tra i possibili conduttori ci sono Pio e Amedeo

221 CONDIVISI Condividi Tweet

È ancora un rumor, ma le fonti sembrano essere certe e affidabili: torna Made in Sud con alla conduzione due volti noti alla tv. A dare la notizia è Fanpage e pare che arrivi proprio da persone interne a casa Rai. Dagli uffici di Viale Mazzini sarebbe partita la volontà di contattare il creatore del format, Nando Mormone, per allestire una nuova edizione dello spettacolo di Rai 2 tanto amato dal pubblico da casa. Scampato, quindi, il pericolo di una cancellazione definitiva del programma.

Torna Made in Sud: chi saranno i prossimi conduttori

Dopo la sua prova da presentatore, Gigi D’Alessio lascerà Made in Sud e la domanda nasce spontanea: se Gigi e Ross non tornano, chi ci sarà adesso alla conduzione? I piani alti hanno pensato proprio a tutto ed è possibile che sul palco dello show salgano i simpaticissimi Pio e Amedeo. I due comici sono noti al pubblico per il programma Mediaset che li ha resi famosi, Emigratis, e sarebbero davvero un’ottima scelta per sostituire i vecchi padroni di casa.

Le signore dello show Elisabetta Gregoraci e Fatima Trotta, invece, si riconfermano star assolute del programma. Quello che serve è trovare loro la giusta compagnia maschile e chi meglio di Pio e Amedeo può farlo? I ragazzi hanno annunciato che la terza stagione di Emigratis che andrà in onda il prossimo inverno sarà anche l’ultima. La nuova stagione di Made in Sud, invece, dovrebbe partire la prossima primavera. Le tempistiche coincidono e lo spazio per i dubbi su chi sarà la spalla maschile della prossima edizione del programma diminuisce sempre più.

Anche Biagio Izzo in lista per la conduzione

In casa Rai, comunque, regna la previdenza. Nel caso in cui Pio e Amedeo non fossero disponibili, si sarebbe fatto il nome di Biaggio Izzo come seconda scelta. Anche qui, si cade sul sicuro: parliamo di un grande comico napoletano che sul palco del format di Rai 2 si sentirebbe a proprio agio dando il meglio di sé in ogni momento. Non resta che attendere conferma.