Finalmente è arrivata la notizia che tutti aspettavano: torna Maurizio Costanzo Show! Il programma firmato Costanzo andrà in onda, come di consueto, in seconda serata alle 23.30 su Canale 5. La prima puntata sarà trasmessa giovedì 9 novembre ed è già tutto pronto per l’occasione: studio, ospiti e conduttore. Di sicuro ci sarà da divertirsi, imparare e discutere dei temi d’attualità cui è tanto caro il format del giornalista romano.

Torna Maurizio Costanzo Show: chi sono gli ospiti

Se nelle altre arene di Canale 5 (quelle di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 e Domenica Live) si parla di gossip e tematiche leggere, nel salotto di Maurizio Costanzo siamo certi saranno trattati argomenti più solenni. Tra gli ospiti della prima puntata ci saranno Enrico Brigano e la compagna Flora Canto. I due sono diventati genitori da pochi mesi e racconteranno la nuova esperienza nelle vesti di mamma e papà.

Presenti in studio anche Ricky Memphis, Andrea Pucci, Giuliana LoJodice, Martin Castrogiovanni e la simpaticissima Maurisa Laurito. Tutti personaggi degni di nota con un passato e presente artistico non indifferente e che, sicuramente, arricchiranno lo show raccontandosi attraverso le interviste del celebre conduttore.

Simona Ventura e Stefano Bettarini col figlio Nicolò intervistati da Costanzo

Si prospetta una puntata ricca di contenuti quella di giovedì 9 novembre. Gabriele Parpiglia, autore del programma, svela in un post su Instagram chi saranno gli ospiti di punta della serata: “Due grandi esclusive: un’intervista con Cristina Borgoni, madre di Luca, atleta e alpinista morto quest’estate a soli 22 anni durante una corsa sul Cervino. Un’intervista a Simona Ventura e Stefano Bettarini (suo ex marito) per la prima volta con il loro bellissimo figlio Nicolò“. La prossima stagione tv promette grandi cose, proprio come il nuovo format di Queen Mary, Temptation Island Vip. Questo e molto altro conferma la supremazia incontrastata dei coniugi Costanzo – De Filippi in casa Mediaset.