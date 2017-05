1 CONDIVISI Condividi Tweet

Torto o Ragione chiude definitivamente? Gli ascolti sono stati in calo continuo e sono in tanti ad ipotizzarlo. La voce è arrivata anche dalla diretta interessata, Monica Leofreddi. La conduttrice del programma di Rai 1 ha salutato per la chiusura estiva il gruppo di lavoro con un video ed un messaggio pubblicati sul suo profilo Instagram. Ma i toni sembrano quelli di un addio a tutti gli effetti.

Il court show di casa Rai non è mai partito col piede giusto. Colpa soprattutto della formula, fin troppo debitrice nei confronti di Forum. Ogni giorno, due contendenti si fronteggiano alla presenza di due testimoni “a sorpresa” in un’aula di tribunale. Lo studio diventa così teatro di inaspettati ed emozionanti colpi di scena su casi giudiziari di natura civile. A stabilire chi ha torto o ragione è una giuria popolare di 13 membri che ha l’onere e l’onore dell’ultima parola.

Torto o Ragione chiude definitivamente?

Ultima parola che Leofreddi sembra aver destinato anche ai suoi collaboratori. “È il momento dei ringraziamenti, di mettere i ricordi migliori nel cuore e di fare tesoro degli errori”, ha scritto su Instagram. “Ricordare con affetto e gratitudine chi mi ha supportato e sopportato, per primi gli autori, tutti, ‘vecchi’ e ‘nuovi’. Fausto, Ernesto, Debora, Vincenzo, Cristina, Claudio, Alessia, Danila, Egidio, Gustavo, Marco. Non ci sono tutti nel filmato ma ci saranno sempre nei ricordi di questo capitolo della mia vita, per motivi diversi, con intensità diversa”.

“Non si può andare d’accordo sempre e con tutti ma ogni confronto è un motivo di crescita”, ha aggiunto. “Per fortuna con quasi tutti loro ho costruito un rapporto di stima e soprattutto di affetto. Abbiamo lottato insieme e abbiamo vinto tante battaglie, superato ostacoli e spesso vinto insieme”. Insomma, dopo tre anni al timone del court show, un congedo in piena regola. D’altronde sono settimane che i rumors sui nuovi programmi di Rai 1 vogliono Monica fuori dai giochi. Torto o Ragione chiude per sempre? Temiamo di sì.