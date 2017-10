0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo il suo commovente addio alla Roma ( qui l’emozionante saluto di Carlo Verdone ) ha di sicuro molto più tempo da dedicare alla sua famiglia e ad altri lati della sua carriera: cominciano a diventare più insistenti le voci che vogliono Francesco Totti in TV, non solo come ospite occasionale, né tantomento necessariamente al fianco di sua moglie Ilary Blasi…

Totti in TV: dove vedremo l’ex capitano della Roma?

Se ne parla già da molto tempo, sono in molti a corteggiarlo per averlo in qualche show in veste di presentatore: nonostante il suo nuovo impegno da dirigente della ‘lupa’, il calciatore potrebbe decisamente avere il tempo di pensare e valutare un po’ alcune di queste offerte. A patto che gliele proponga la persona giusta.

“La proposta è di quelle che non si possono rifiutare – ha spiattellato dalle pagine del tabloid Spy Gabriele Parpiglia, braccio destro della presentatrice al GF VIP – Totti porterà sul piccolo schermo il suo sorriso, le battute di pancia e de core e quel viso che buca lo schermo nel programma dei record Tu si que vales”.

I due programmi in cui potremmo vedere il calciatore e marito di Ilary Blasi

Questa la prima presunta presenza di Totti in TV: ma in che ruolo potrebbe partecipare al programma Mediaset? Al momento non è specificato, e per giunta si fa un secondo nome: House Party, il varietà con Sabrina Ferilli e Maria de Filippi. Lo ricordate? Il ‘pupone’ sarà anche lì, nelle vesti – specifica Parpiglia – di ‘padrone di casa; Sarà dunque il perno e l’anima del programma’, e si troverà ad accogliere e intrattenere molti personaggi famosi.

A proporglielo Queen Mary in persona, davanti alla quale il calciatore non avrebbe saputo come rifiutare. Cosa ne penserà Ilary? Ricordiamo una sua intervista non proprio ‘entusiasta’: “La Blasi contro Totti a Le Iene: “Che palle!”